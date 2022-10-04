В Белгородской области в 2 раза увеличили производство компонентов для автопрома

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«Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова» (АО «СОАТЭ») вдвое увеличил выпуск деталей коробки передач для автомобилей «АвтоВАЗ» модельного ряда Lada.

Инвестиции в расширение производства превысили 390 млн рублей, из которых 300 млн рублей составил льготный заем Фонда развития промышленности.

Предприятие увеличило производство деталей механизмов переключения передачи со 120 тысяч до 280 тысяч комплектов в год. Они используются в сборке готовых коробок передачи и последующей комплектации автомобилей Lada Granta, Vesta и Niva.

Ранее на рынке, по данным компании, более 50% таких деталей было зарубежного производства, в основном из Европы; теперь предприятие полностью заместит импорт.

«Благодаря проекту ФРП у нас появилась возможность производства любых деталей с механической обработкой методом литья под давлением и весом до 3 кг. Теперь мы смогли локализовать в России производство компонентов коробок передач, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Параллельно с этим мы дополнительно создали 21 высокопроизводительное рабочее место», — рассказал управляющий директор АО «СОАТЭ» Владимир Боев.

Детали механизма переключения передач изготавливаются полностью из отечественного сырья. Уровень их локализации составляет 100%.

Выпускаемые изделия разработаны производителями автомобильных компонентов и соответствуют мировому уровню по техническим показателям. Конкурентным преимуществом является более низкая цена по сравнению с зарубежными аналогами и лучшая логистика.