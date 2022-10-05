В Иваново завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

© gazprom.ru

В Иваново на улице 2-ой Камвольной завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и катком, возведенного по программе «Газпром — детям».

Новый спортивный комплекс предназначен для проведения занятий по хоккею, фигурному катанию, спортивному и оздоровительному плаванию, а также для обучения плаванию детей и взрослых. Общая площадь ФОКа — более 6900 кв. м, в нем находятся ледовое поле, два бассейна, зал сухого плавания, а также зал для для предварительной силовой подготовки хоккеистов и разминки фигуристов. Комплекс адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Максимальная пропускная способность спортивного объекта — более 170 человек в смену.

© gazprom.ru

© gazprom.ru

Справка

В рамках программы «Газпром — детям» c 2007 года по настоящее время построено более 1900 современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Программа охватывает 73 региона страны. Сегодня на этих спортивных объектах занимается более 130 тыс. человек.

В Ивановской области с 2008 года построено 28 спортивных объектов, в том числе 25 многофункциональных спортивных площадок, футбольное поле и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в Иваново.