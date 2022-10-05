В Вологде наладили производство дисковых фильтров для работы горно-обогатительных предприятий.

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В Вологде наладили производство вакуумных керамических дисковых фильтров, необходимых для работы горно-обогатительных предприятий. Дело в том, что процесс обогащения природных ископаемых всегда происходит в водной среде. Для того чтобы отделить полученный концентрат от воды, необходимы специальные фильтры. Раньше такое оборудование приходилось ввозить из-за рубежа. Сейчас, благодаря работе вологодского завода, оно выпускается и у нас в стране.

Производственная линейка вологодского предприятия постоянно расширяется. Одной из последних разработок стал сгуститель для изготовления алмазов. Кроме того, завод готов обеспечить российский рынок промышленными контроллерами взамен тех, что поставляла ушедшая с рынка компания «Siemens». Еще один пример выпускаемой продукции — башенный пресс-фильтр, который производят всего три компании в мире. При этом цена на вологодское оборудование, как утверждают на предприятии, ниже европейских аналогов в несколько раз.

© okuvshinnikov.ru

Важно отметить, что на заводе не копируют зарубежные технологии, здесь заняты собственными научными разработками.

«Наши молодые конструкторы изучают аналогичную продукцию за границей, а затем делают все сами, с нашими комплектующими, подстраиваясь под существующие возможности и технические требования. Они даже улучшают продукт, хотят сделать что-то новое, всех обойти», — рассказал исполнительный директор ООО «БакорИнвест» Николай Кузнецов.

Преимущества компании — уникальность производства, конкурентоспособные цены, высокий уровень сервиса — оценили партнеры не только в России, но и за рубежом. «БакорМаш» обеспечен заказами на несколько лет вперед.

Подразделение московской компании «Бакор» открылось в Вологде в 2017 году. Как рассказал исполнительный директор ООО «НТЦ Бакор» Александр Красный, вологодская площадка была выбрана не случайно.

«По всей стране мы искали классных специалистов в команду. Нам нужны были молодые ребята с „горящими“ глазами. Именно таких, талантливых выпускников технических вузов, мы нашли в Вологде. Когда познакомились, ребята работали в буквальном смысле в гараже, при этом делали уникальные вещи. После выполнения первого заказа, мы поняли, что нужно брать их в команду. В итоге мы приобрели промплощадку бывшего станкостроительного завода в Вологде. Вид у производственной площадки был заброшенный, но глаза боятся, а руки делают, начали восстанавливать, начали работать», — рассказал Александр Красный.

© okuvshinnikov.ru

© okuvshinnikov.ru

© okuvshinnikov.ru