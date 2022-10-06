На ЯСЗ спустили на воду катер «Ярославец-М»

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На Ярославском судостроительном заводе (ЯСЗ) спущен на воду многоцелевой катер проекта 02220 «Ярославец-М». Как следует из сообщения на официальном портале Ярославской области, событие произошло 29 сентября.

Катер является девятым в серии из пятнадцати единиц, строящейся на верфи в рамках госконтракта с министерством обороны РФ.

По словам директора ЯСЗ Вячеслава Карпова, после прохождения испытаний катер будет нести службу в отряде судов обеспечения Балтийского флота в городе Балтийске. В ближайшие годы в рамках контракта будут сданы еще шесть судов серии. Три из них уже заложены и находятся в работе.

«У предприятия накоплен большой технологический потенциал. Завод способен выпускать корабли любой сложности, от малых катеров до крупных морских и речных судов. Несмотря на непростые экономические условия, новое судно сдано в установленные сроки и будет выполнять задачи, которые определит для него Минобороны России», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Катер проекта 02220 может использоваться для патрульной службы, доставки грузов, буксировки малых судов, а также как служебно-разъездной, катер обеспечения.

Многоцелевой катер проекта 02220 «Ярославец-М» — справка

Разработчик проекта — ПАО «Ярославский судостроительный завод»

Длина — 19,7 м

Ширина — 4 м

Высота борта — 2,28 м

Водоизмещение — 38,2 т

Пассажировместимость — 12 чел.