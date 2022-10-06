Новости дорожного хозяйства

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Еще один участок трассы Чухлома — Солигалич в Костромской области отремонтировали по нацпроекту

Общая протяженность автодороги составляет 46,7 км. Она приводится в порядок участками в Чухломском и Солигаличском районах начиная с 2020 года. В этом сезоне на пятикилометровом отрезке от деревни Коровново до Самылово специалисты обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части, съездах и примыканиях, укрепили обочины, установили автопавильон на площадке ожидания общественного транспорта, сигнальные столбики и знаки.

Сейчас на дороге Чухлома — Солигалич идет ремонт еще одного пятикилометрового участка. С учетом работ, выполненных по нацпроекту в минувшие годы, в целом будет обновлено 27 км трассы.

Отметим, что в настоящее время в Костромской области приняты в эксплуатацию восемь объектов нацпроекта общей протяженностью 32,6 км. Еще на 10 участках завершены работы, связанные с укладкой асфальтобетонного покрытия, продолжается их обустройство техническими средствами движения.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

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Отремонтирован еще один участок трассы, соединяющей Нижегородскую и Костромскую области

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В Уренском районе Нижегородской области привели в порядок второй участок трассы Урень — Шарья — Никольск — Котлас протяженностью 6,7 километра — сообщает ГТРК «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Главного Управления автодорог.

Первый длиной 7,2 километра был сдан в августе. Трасса соединяет Нижегородскую и Костромскую области. Были укреплены обочины, установлены два бетонных остановочных павильона, оборудованы три подъездных кармана. Кроме того, рабочие заменили барьерное ограждение, нанесли разметку и смонтировали дорожные знаки. Стоимость ремонта всей дороги составила 380 миллионов рублей.

По информации директора ГУАД Владимира Тужилина, в ближайшее время будет сдан участок автодороги в Ветлужском районе протяженностью 6 километров. А в 2023 году обновят еще 7 километров трассы до границы с Костромской областью. Таким образом, автодорога будет полностью приведена в нормативное состояние.

https://gtrk-kostroma.ru/news/otremontirovan-eshche-odin-uchastok-trassy-soedinyayushchey-nizhegorodskuyu-i-kostromskuyu-oblasti/