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Судостроение и судоходство

Новые проекты рыболовного флота представили на SEAFOOD EXPO 2022. Интервью с разработчиками

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/mla7jy6UDe8

В этом видео:

  • 3 проекта рыбопромысловых судов от Наутик Рус
  • Разработки ПКБ Петробалт
  • Р-Флот.Машиностроение на выставке SEAFOOD EXPO 2022
  • Интервью с организатором рыбопромышленного форума
  • Перспективный проект Находкинского судоремонтного завода

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Источник: https://mashnews.ru/seafood-expo-2022-part2.html

судостроение, рыболовство, промышленность
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