Новые проекты рыболовного флота представили на SEAFOOD EXPO 2022. Интервью с разработчиками
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/mla7jy6UDe8
В этом видео:
- 3 проекта рыбопромысловых судов от Наутик Рус
- Разработки ПКБ Петробалт
- Р-Флот.Машиностроение на выставке SEAFOOD EXPO 2022
- Интервью с организатором рыбопромышленного форума
- Перспективный проект Находкинского судоремонтного завода
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