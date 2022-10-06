Экспорт муки из России в 2022 году вырос в 4 раза

«По сравнению с прошлым годом физический объем поставок увеличился почти в четыре раза, и здесь мы видим хороший потенциал для дальнейшего развития и создания новых мукомольных предприятий на территории страны», — заявили на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022».

По данным Союза экспортёров зерна, Россия в прошлом 2021-2022 сельскохозяйственном году (кончился 30 июня) экспортировала 488,3 тысячи тонн муки, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего сельхозгода (205,4 тысячи тонн). В 2022 году экспорт муки ещё резко увеличился.

В целом экспорт продукции переработки зерна увеличился на 75%, до 516 тыс. тонн.

Минсельхоз ожидает экспорт продукции АПК в размере около $40 млрд по итогам 2022 года. «Это вполне реальный показатель, если, конечно, нам не будут чинить препятствия», — отметил глава ведомства.

https://www.zol.ru/n/37450

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