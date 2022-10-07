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Информационные технологии

Российские разработчики представили новую социальную сеть под названием QR’ME

 © hi-tech.mail.ru

Российские разработчики представили новую соцсеть под названием QR’ME. Ее главная особенность — возможность создавать QR-код на фото, видео и мероприятие. Рассказываем о возможностях приложения.

QR’ME доступен для скачивания бесплатно в Google Play, RuStore и App Store. Вот все функции QR’ME:

  • Публиковать фото;
  • Публиковать вертикальные видео (до 1 минуты);
  • Публиковать истории;
  • Общаться в мессенджере;
  • Создавать и делиться мероприятиями;
  • Комментировать, реагировать и лайкать контент.

Все фото, видео, истории, мероприятия и даже профиль можно зашифровать в QR-код и делиться им с кем угодно.

Настройки позволяют создать закрытый аккаунт, блокировать и жаловаться на пользователей и менять оформление приложения. В будущем в QR’ME появится монетизация контента и набор инструментов для создания бизнес-аккаунтов. Старт продаж рекламы намечен на начало 2023 года.

 © hi-tech.mail.ru

 © hi-tech.mail.ru

 © hi-tech.mail.ru

 © hi-tech.mail.ru

Пост сделан с содействием блогера Лес!
Источник: https://hi-tech.mail.ru/news/59723-...-novaya-socialnaya-set-s-qr-kodami/

информационные технологии
  • Alexander V Alexander V
    07.10.2218:25:06

    Ничего оригинального.

    #1254437
    • Нет аватара termometrix
      07.10.2218:43:06

      Тут оригинально только Ваше мнение.

      #1254439
      • Alexander V Alexander V
        07.10.2218:46:10

        Цитата из первоисточника

        Ее можно скачать бесплатно, но не совсем понятно, нужна ли эта соцсеть.

        #1254440
        • Нет аватара termometrix
          07.10.2219:02:26

          И еще один цитат из первоисточника

          Пока неясно, для чего в России нужен еще один аналог TikTok и Instagram*. Возможно, у QR’ME получится завоевать внимание пользователей, но это станет известно спустя время.

          Instagram* принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией

          Создают инновации и импортозамещение-плохо,не создают-опять плохо,мол «мы отсталая страна».Вывод: все плохо.В черноте нет удовлетворения.

          Отредактировано: termometrix~19:07 07.10.22
          #1254441
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            08.10.2212:52:14

            Meta напрямую завязанная на американские спецслужбы.

            У нее них только одна правда — та которая полезная США.

            #1254457
            • Нет аватара termometrix
              08.10.2212:58:05

              Совершенно верно.Мета также занимается шпионажем в интересах служб США.

              У нас должна быть своя социальная сеть, независимая от США и Запада.

              #1254458
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