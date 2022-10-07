Российские разработчики представили новую социальную сеть под названием QR’ME
Российские разработчики представили новую соцсеть под названием QR’ME. Ее главная особенность — возможность создавать QR-код на фото, видео и мероприятие. Рассказываем о возможностях приложения.
QR’ME доступен для скачивания бесплатно в Google Play, RuStore и App Store. Вот все функции QR’ME:
- Публиковать фото;
- Публиковать вертикальные видео (до 1 минуты);
- Публиковать истории;
- Общаться в мессенджере;
- Создавать и делиться мероприятиями;
- Комментировать, реагировать и лайкать контент.
Все фото, видео, истории, мероприятия и даже профиль можно зашифровать в QR-код и делиться им с кем угодно.
Настройки позволяют создать закрытый аккаунт, блокировать и жаловаться на пользователей и менять оформление приложения. В будущем в QR’ME появится монетизация контента и набор инструментов для создания бизнес-аккаунтов. Старт продаж рекламы намечен на начало 2023 года.
Пост сделан с содействием блогера Лес!
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