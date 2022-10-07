Российские разработчики представили новую социальную сеть под названием QR’ME

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Российские разработчики представили новую соцсеть под названием QR’ME. Ее главная особенность — возможность создавать QR-код на фото, видео и мероприятие. Рассказываем о возможностях приложения.

QR’ME доступен для скачивания бесплатно в Google Play, RuStore и App Store. Вот все функции QR’ME:

Публиковать фото;

Публиковать вертикальные видео (до 1 минуты);

Публиковать истории;

Общаться в мессенджере;

Создавать и делиться мероприятиями;

Комментировать, реагировать и лайкать контент.

Все фото, видео, истории, мероприятия и даже профиль можно зашифровать в QR-код и делиться им с кем угодно.

Настройки позволяют создать закрытый аккаунт, блокировать и жаловаться на пользователей и менять оформление приложения. В будущем в QR’ME появится монетизация контента и набор инструментов для создания бизнес-аккаунтов. Старт продаж рекламы намечен на начало 2023 года.

© hi-tech.mail.ru

© hi-tech.mail.ru

© hi-tech.mail.ru

© hi-tech.mail.ru

Пост сделан с содействием блогера Лес!