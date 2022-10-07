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Дорожное строительство

В Якутии ввели участок четырёхполосной дороги «Нам»

 © sakha.gov.ru

Реконструкцию выполнили на участке трассы с 11-го по 18-й км.

После реконструкции на участке расширили количество полос до четырёх с разделительной полосой, это делает дорогу «Нам» первой в Якутии, соответствующей второй технической категории. Ширина проезжей части на этом участке составляет 14,5 метров.

В перечень работ по реконструкции автомобильной дороги входят не только замена дорожного покрытия, но и установка светофоров, строительство тротуаров, автобусных остановок, дорожных знаков, барьерных ограждений, наружного освещения, водоотведения. На дороге построено кольцевое пересечение на участке примыкания к городскому округу «Жатай».
Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3330390

Якутия, дороги
  • Нет аватара termometrix
    07.10.2215:40:57

    это делает дорогу «Нам» первой в Якутии, соответствующей второй технической категории.

    Побольше бы таких дорог в Якутии!

    #1254430
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