В Якутии ввели участок четырёхполосной дороги «Нам»
Реконструкцию выполнили на участке трассы с 11-го по 18-й км.
После реконструкции на участке расширили количество полос до четырёх с разделительной полосой, это делает дорогу «Нам» первой в Якутии, соответствующей второй технической категории. Ширина проезжей части на этом участке составляет 14,5 метров.
В перечень работ по реконструкции автомобильной дороги входят не только замена дорожного покрытия, но и установка светофоров, строительство тротуаров, автобусных остановок, дорожных знаков, барьерных ограждений, наружного освещения, водоотведения. На дороге построено кольцевое пересечение на участке примыкания к городскому округу «Жатай».
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07.10.2215:40:57