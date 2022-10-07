На ВСЗ спустили на воду пограничный сторожевой корабль ледового класса «Пурга» проекта 23550.
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На Выборгском судостроительном заводе спустили на воду сторожевой корабль проекта 23550 «Пурга». Корабль является головным из двух единиц, заказанных для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.
Вооружение пограничного корабля составят 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, две 30-мм шестиствольные зенитные артиллерийские установки АК-306М, четыре 12,7-мм пулемета, пусковые установки ПЗРК. В кормовой части корабля размещается десантный плашкоут для доставки грузов на побережье. Характерной особенностью ПСКР станет наличие двух вертолетных ангаров — большого (для вертолета класса Ка-27) и малого (для вертолета класса Ка-226 или БЛА), вертолетная площадка позволяет принимать вертолеты класса Ми-8.
Корабль проекта 23550 предназначен для охраны арктических водных ресурсов; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; сопровождения и поддержки судов обеспечения; кроме того, обладает возможностью поражать морские, береговые и воздушные цели. Может преодолевать лед толщиной около 1,7 м.
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