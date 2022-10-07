Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске.Сентябрь 2022 г.
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Общая протяжённость шестиполосного моста — 5,1 км (над рекой — 850 м), расчетная скорость движения транспорта — 100 км/час.Вместе с переходом проектируется 100-метровый путепровод (около железной дороги), а на подъездах к мосту возведут многоуровневые транспортные развязки (на обоих берегах).
Пилон, который будет удерживать вантовую часть моста, уже поднялся на высоту в 92 метра. В окончательном варианте бетонная буква «Н» будет возвышаться над городом на 114 метров. На левобережной развязке мостового перехода строят подпорные стенки и опоры шести съездов, монтируют металлоконструкции эстакад и бетонируют проезжую часть. Протяженность дорожного полотна на самой крупной транспортной развязке в России составит больше 9 километров.
Всего, как сообщают мостостроители, на стройке задействовано 180 единиц техники и 1270 человек. Готовность объекта оценивают в 60%. Срок завершения работ — конец 2023 года.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/pGlKll8ChHk
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/3jippxZYTEk
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