Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Международной астрономической олимпиаде
Награды получили все члены сборной команды России. Ребята из Москвы забрали 4 золота, школьники из Мордовии — 2 золотых медали.
Абсолютным победителем стала Екатерина Бобкова, выпускница Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ.
Россию представляли: Екатерина Бобкова, Елисей Жданов, Илья Просяной, Кирилл Рощин из Москвы и Илья Беспятый, Максим Пермяков из Мордовии. Членов команды отобрали среди 120 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
Олимпиада проходила в онлайн-формате. Соревнования состояли из 4 туров: теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур. Также за победу боролись команды из Бангладеш, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Киргизии и Сингапура.
Золотые медали получили все члены сборной команды России:
- Илья Беспятый (Республиканский лицей для одаренных детей, Республика Мордовия);
- Екатерина Бобкова (Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Москва);
- Елисей Жданов (Школа № 2007 ФМШ, Москва);
- Максим Пермяков (Республиканский лицей для одаренных детей, Республика Мордовия);
- Илья Просяной (Школа «ЛЕТОВО», Москва);
- Кирилл Рощин (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва).
Руководитель российской сборной — старший преподаватель кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, педагог дополнительного образования Президентского физико-математического лицея № 239 Борис Эскин. Заместители руководителя команды — ассистент кафедры теоретической физики и астрономии РГПУ им. А. И. Герцена Мария Волобуева и методист государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр педагогического мастерства» Иван Утешев.
В рамках подготовки к олимпиаде с 30 июня по 17 июля 2022 года прошли летние учебно-тренировочные сборы, также для сборной команды России была организована тренировка в рамках установочных сборов в центре «Сириус».
https://edu.gov.ru/press/5908/shest-zolotyh-medaley-zavoevala-rossiyskaya-sbornaya-na-pervoy-otkrytoy-mezhdunarodnoy-astronomicheskoy-olimpiade
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