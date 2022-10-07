В Бузулуке открыты новые цеха по производству холодильного оборудования
В Бузулуке на базе бывшего механического завода открыли цеха по производству холодильного оборудования.
Масштабная реконструкция старых производственных площадей была начата 2 года назад. В 2022 году введены в эксплуатацию линии по производству холодильного оборудования и масляных радиаторов. Приобретено новое оборудование.
Предприятие направило на реконструкцию цехов и закупку техники около 300 миллионов рублей.
На данный момент компания выпускает несколько линеек теплообменного оборудования под брендом «Композит микро». Оно идет на холодильный рынок нашей страны и ЕАЭС.
— Первый этап масштабной модернизации практически завершен. В 2023 году предприятие планирует достичь оборота в 1 млрд рублей.
Сейчас компания «Композит Групп» выпускает в том числе импортозамещающую продукцию. Раньше основными поставщиками теплообменников для систем промышленного холода были Китай и Европа. Теперь уникальную для России продукцию делают в Бузулуке.
В 2023-2025 годах планируется провести второй этап модернизации. Работы по реконструкции производственных площадок уже ведутся. На предприятии запустят производство радиаторов охлаждения двигателя российских автомобильных заводов — Камаз, Лиаз и другие. Компания планирует инвестировать в развитие производства 500 миллионов рублей.
Здесь создадут около 200 рабочих мест.
Холдинг «Композит Групп» занимается производством, а также развивает научно-исследовательское направление. Компания планирует построить в рамках третьего этапа модернизации бузулукского предприятия уникальную исследовательскую лабораторию, не имеющую аналогов в России. Специалисты смогут проводить здесь испытания и сертификацию различных теплообменников, производимых в нашей стране и за ее пределами. К подготовке будущей площадки приступят уже в текущем году.
Кроме того, на предприятии проводят капремонт широкой линейки колесных тракторов — К-700, Т-150К, МТЗ, «Беларус», Т-25, Т-20 и другой сельхозтехники.
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