Саратовская область идёт на рекорд по сбору зерна

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«За всю историю уборочных кампаний область впервые вошла в пятерку регионов по намолоту зерна. Урожай — 6 млн тонн. По итогам года обеспеченность зерном должна превысить внутреннюю потребность почти в 11 раз», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

При этом за пределы региона уже было направлено свыше 1,8 млн тонн зерна, из них 500 тыс. тонн — в другие страны, в том числе Азербайджан, Казахстан и Иран.

Как сообщал ранее Минсельхоз области, в 2021 году было собрано 3,3 млн тонн зерна, что почти вдвое меньше показателя 2022 года.

До этого рекордным в Саратовской области считался урожай 2017 года, когда было собрано 5,833 млн тонн зерна после его доработки.