Ростех сдал «под ключ» уникальный агрегат на газовом месторождении НОВАТЭКа

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха подготовила к эксплуатации газоперекачивающий агрегат на газовом месторождении НОВАТЭКа в Ханты-Мансийском автономном округе. ГПА-4РМП создан для повышения рентабельности добычи на низкодебитных истощенных и мелких месторождениях.

ГПА-4РМП сочетает преимущества поршневого компрессора и газотурбинного двигателя, а потому подходит для добычи на низкодебитных месторождениях, где голубое топливо поступает под слабым давлением и невозможна работа центробежных газотурбинных агрегатов. Благодаря ему добыча на таких объектах становится более рентабельной и экономически целесообразной.

«Это единственное в России и в мире оборудование такого принципа действия. В нем использованы уникальные технические решения, которые позволяют вести рентабельную добычу газа на мелких и истощенных месторождениях, повышая эффективность использования природных ресурсов. В настоящий момент ГПА-4РМП прошел все испытания и готов к эксплуатации на Сысконсыньинском газовом месторождении НОВАТЭКа», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Для низкодебитных месторождений характерно падение пластового давления. В отличие от центробежных газотурбинных установок ГПА-4РМП способен работать в таких условиях. Кроме того, этот агрегат может функционировать в широком диапазоне температур и при высоком давлении газа, а потому его используют в том числе в подземных газовых хранилищах (ПХГ). В сентябре 2022 года ОДК завершила подготовку к испытаниям трех агрегатов ГПА-4РМП для заполнения Калининградского ПХГ.

«Успешное создание эффективной комбинации принципиально различных типов оборудования в составе одного агрегата является эксклюзивной разработкой Объединенной двигателестроительной корпорации. Благодаря своей технологичности и универсальности ГПА-4РМП востребован на российском рынке и обладает высоким потенциалом к импортозамещению в проектах ТЭК», — сказал генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Агрегат поставлен на Сысконсыньинское газовое месторождение НОВАТЭКа в 2021 году. Монтаж и пусконаладочные работы производились под руководством специалистов ООО «ОДК Инжиниринг», дочернего предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации.