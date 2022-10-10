С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К»

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Разгонный блок «Фрегат» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» штатно отделился от ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-К» в расчетное время — 06:01 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, выведение космического аппарата «Глонасс-К» на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» осуществили в 05:52 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Это четырнадцатый космический пуск в этом году (не считая Сармата)