«Группа ГАЗ» начала серийный выпуск электрической модели GAZelle e-NN

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Горьковский автозавод начал выпуск электрической GAZelle e-NN. Пока они производятся мелкими сериями — электродвигателем оснащаются микроавтобусы, фургоны, фургоны-комби и бортовые грузовики. Минимальный ценник составляет 6 млн рублей, что примерно в 1,5 раза дороже обычной «ГАЗели» с двигателем внутреннего сгорания.

Конструкция GAZelle e-NN сочетает в себе унифицированные компоненты модельного ряда легких коммерческих автомобилей ГАЗ и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электромотор, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие комплектующие. Полная масса автомобиля составляет 4,6 тонны, а грузоподъемность в бортовых модификациях достигает 2,5 тонн.

Внешне электро-«ГАЗель» не отличается от обычной. Главное в ней — синхронный, работающий на постоянных магнитах электродвигатель с пиковой мощностью 100 кВт и 310 Нм крутящего момента. Одного заряда батареи емкостью 48 кВт*ч ей хватает на 120 км, но по желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км. Максимальная скорость — 100 км/ч, а подзарядить такую «ГАЗель» до 80% (от мощного терминала) можно всего за 30 минут.

Предусмотренный производителем режим рекуперации энергии позволяет автоматически подзаряжать батарею в момент торможения, что особенно актуально при работе в городских перевозках, когда останавливаться приходится чаще, чем обычно. Для дополнительной экономии энергии у GAZelle e-NN есть предпусковой подогреватель и отопитель салона, работающие на дизельном топливе.

Напомним, серийное производство «ГАЗель NN» началось в мае прошлого года. Она создана путем глубокой модернизации прежнего семейства Next и отличается от «донора» измененным оперением кабины со светодиодной оптикой, более современным салоном с новой мультимедией (скоро модель получит еще один медиакомплекс) и дисковыми тормозами задних колес.

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