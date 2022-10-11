«Агросалон 2022»: новый Кировец, комбайн рекордсмен и беспилотный трактор из Белоруссии

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Аграрная промышленность России на сегодняшний день одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Более того, она аккумулирует вокруг себя развитие сразу нескольких смежных направлений, например, машиностроение. Команда MASHNEWS TV посетила выставку «Агросалон-2022» и подготовила новый видеоматериал с рассказом о самых интересных экспонатах.

В этом видео: