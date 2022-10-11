«Агросалон 2022»: новый Кировец, комбайн рекордсмен и беспилотный трактор из Белоруссии
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/bb1VKhA6_bw
Аграрная промышленность России на сегодняшний день одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Более того, она аккумулирует вокруг себя развитие сразу нескольких смежных направлений, например, машиностроение. Команда MASHNEWS TV посетила выставку «Агросалон-2022» и подготовила новый видеоматериал с рассказом о самых интересных экспонатах.
В этом видео:
- трактор «Кировец» с режимом автопилот
- комбайн-рекордсмен России 2022
- беспилотный трактор из Белоруссии
- БПЛА для сельскохозяйственных работ
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