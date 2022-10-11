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Видеоблог

«Агросалон 2022»: новый Кировец, комбайн рекордсмен и беспилотный трактор из Белоруссии

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/bb1VKhA6_bw

Аграрная промышленность России на сегодняшний день одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Более того, она аккумулирует вокруг себя развитие сразу нескольких смежных направлений, например, машиностроение. Команда MASHNEWS TV посетила выставку «Агросалон-2022» и подготовила новый видеоматериал с рассказом о самых интересных экспонатах.

В этом видео:

  • трактор «Кировец» с режимом автопилот
  • комбайн-рекордсмен России 2022
  • беспилотный трактор из Белоруссии
  • БПЛА для сельскохозяйственных работ
Источник: https://mashnews.ru/agrosalon2022-big-video.html

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  • Нет аватара termometrix
    11.10.2216:14:34

    Великолепно!

    #1254546
  • Нет аватара srozmirovich
    11.10.2217:05:04

    Китайские беспилотники в конце можно было бы и отрезать    

    #1254548
    • mashnewstv mashnewstv
      11.10.2217:06:27

      Как на новое направление развития сельхозтехники тоже интересно обратить внимание.

      #1254549
    • Е.Юрий Е.Юрий
      12.10.2200:09:39

      Конкурентную среду надо развивать. Увидел — сделай лучше.Ничего страшного, что показали такое решение китайцев — возможно наши компании подумают(думаю уже) над новым направлением, тем более, что они(решения) расчитаны на малые хозяйства.

      Отредактировано: Е.Юрий~00:11 12.10.22
      #1254561
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