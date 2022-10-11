В Чечне запустили линию по сборке новой модели «газели» Next

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Сборку новой модели «газели» Next запустили на базе чеченского завода «Чеченавто» в Аргуне, мощность производства — до 100 автомобилей в месяц.

«Сегодня произошло значимое событие для нашего автопрома и промышленности в целом: в торжественной обстановке мы запустили новую линию по сборке автомобилей „Газель“ на заводе „Чеченавто“. Открытие новых, современных мощностей позволит производить до 100 автомобилей в месяц на начальном этапе и трудоустроить 100 человек», — отметили в правительстве региона.

В перспективе в регионе планируется создать автомобильный кластер, что позволит в разы увеличить объемы производства предприятия и расширить модельный ряд автомобилей.