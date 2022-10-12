Подробности о космическом аппарате «Ангосат-2» который сегодня стартует на Протоне-М

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Спутник «Ангосат-2» был создан в достаточно рекордные для российской космической промышленности сроки — два года. В основе космического аппарата применена платформа «Экспресс-1000H» разработки Решетнёвской фирмы. Это универсальная платформа средней размерности. Она имеет многолетний срок лётной квалификации.

Характеристики:

— масса аппарата — около 1,7 т;

— система энергоснабжения космического аппарата — 7600 Вт;

— система ориентации — активная;

— расчётный срок работы — 15 лет;

— тип орбиты — геостационарная;

— высота орбиты — 36 000 км.

«Ангосат-2» планируется разместить в орбитальной позиции 23°E (восточной долготы). Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет.