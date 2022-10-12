Подробности о космическом аппарате «Ангосат-2» который сегодня стартует на Протоне-М
Спутник «Ангосат-2» был создан в достаточно рекордные для российской космической промышленности сроки — два года. В основе космического аппарата применена платформа «Экспресс-1000H» разработки Решетнёвской фирмы. Это универсальная платформа средней размерности. Она имеет многолетний срок лётной квалификации.
Характеристики:
— масса аппарата — около 1,7 т;
— система энергоснабжения космического аппарата — 7600 Вт;
— система ориентации — активная;
— расчётный срок работы — 15 лет;
— тип орбиты — геостационарная;
— высота орбиты — 36 000 км.
«Ангосат-2» планируется разместить в орбитальной позиции 23°E (восточной долготы). Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
12.10.2213:00:33