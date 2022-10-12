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Авиация

В России испытали наследника самолета «Кукурузник»

 © hi-tech.mail.ru

Уральский завод гражданской авиации испытал на грунтовой поверхности самолет ЛМС-901 «Байкал». Фото с испытаний опубликованы в Telegram-канале завода.

«Байкал» позиционируется как современная замена легендарного Ан-2 «Кукурузник». Этот самолет предназначен для нужд малой авиации и способен взлетать как с бетонной, так и с грунтовой поверхностей.

Что еще известно о «Байкале»:

  • Первый полет совершен в начале 2022 года;
  • Первый прототип оснащен американским двигателем General Electric H80-100;
  • Скорость — 300 км/ч;
  • Запас хода — 3000 км.

Производитель обещает, что следующий прототип «Байкала» будет летать с отечественным двигателем ВК-800С. Первые испытания двигателя начнутся в конце 2022, а серийное производство самолета должно стартовать в 2024 году.

 © hi-tech.mail.ru

 © hi-tech.mail.ru
Источник: https://hi-tech.mail.ru/news/59787-...ali-naslednika-samoleta-kukuruznik/

Байкал, Уральский завод гражданской авиации
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