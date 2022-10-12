В России испытали наследника самолета «Кукурузник»

© hi-tech.mail.ru

Уральский завод гражданской авиации испытал на грунтовой поверхности самолет ЛМС-901 «Байкал». Фото с испытаний опубликованы в Telegram-канале завода.

«Байкал» позиционируется как современная замена легендарного Ан-2 «Кукурузник». Этот самолет предназначен для нужд малой авиации и способен взлетать как с бетонной, так и с грунтовой поверхностей.

Что еще известно о «Байкале»:

Первый полет совершен в начале 2022 года;

Первый прототип оснащен американским двигателем General Electric H80-100;

Скорость — 300 км/ч;

Запас хода — 3000 км.

Производитель обещает, что следующий прототип «Байкала» будет летать с отечественным двигателем ВК-800С. Первые испытания двигателя начнутся в конце 2022, а серийное производство самолета должно стартовать в 2024 году.

© hi-tech.mail.ru

© hi-tech.mail.ru