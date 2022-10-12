В России испытали наследника самолета «Кукурузник»
Уральский завод гражданской авиации испытал на грунтовой поверхности самолет ЛМС-901 «Байкал». Фото с испытаний опубликованы в Telegram-канале завода.
«Байкал» позиционируется как современная замена легендарного Ан-2 «Кукурузник». Этот самолет предназначен для нужд малой авиации и способен взлетать как с бетонной, так и с грунтовой поверхностей.
Что еще известно о «Байкале»:
- Первый полет совершен в начале 2022 года;
- Первый прототип оснащен американским двигателем General Electric H80-100;
- Скорость — 300 км/ч;
- Запас хода — 3000 км.
Производитель обещает, что следующий прототип «Байкала» будет летать с отечественным двигателем ВК-800С. Первые испытания двигателя начнутся в конце 2022, а серийное производство самолета должно стартовать в 2024 году.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!