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Производство

Как устроено производство часов «Ракета». Изучили одну из старейших мануфактур Петербурга

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/9KLyivCemxg

Смотрите в этом видео:

  • Экскурсия по производству наручных механических часов;
  • Реалии и перспективы часового производства;
  • КОМПАС-3D и зарубежные САПР в часовом производстве;
  • Самые необычные часы, выпущенные на заводе «Ракета».

Видео на YouTube: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV

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Источник: https://mashnews.ru/proizvodstvo-chasov-raketa.html

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  • Нет аватара Exegen
    12.10.2221:59:02

    Обновляются потихоньку, лет 10 назад всё печальнее было. Как-то хотел взять механику, когда ещё за 32 стоили, но тогда было дорого, теперь вообще жуткие ценники.

    Взял кварц с кожаным ремешком. По работе — всегда вперёд стремятся. Внешне претензий почти нет, но заводской ремешок своё отслужил, следующий был уже за несколько тысяч маленький ремешок, стал уже сыпаться намного быстрее. Сейчас вся поверхность ремешка осыпалась, а на заводе всё, ремешки кончились. А ремешки специфические в плане крепления, металлические версии ремешков кончились ещё раньше. В итоге тупо из-за ремешка отправятся на полку…

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