Уральский завод расширяет линейку импортозамещающей высокотехнологичной продукции
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ОЦМ) в 2022 году увеличил объем выпускаемой продукции, а также освоил производство новых высокотехнологичных изделий. На заводе запущено производство рентгеноконтрастных меток для стентов и катетеров, широко используемых в малоинвазивной хирургии. Также завод осваивает промышленное производство изделий из тантала, которое в полной мере будет реализовано после запуска высоковакуумной отжиговой печи в феврале 2023 года.
«На текущий момент мы обеспечиваем 80% потребностей российских производителей в этих комплектующих. Также освоено производство эмаль-провода сверхмалых диаметров, который используется в приборах машиностроительной, космической и авиационной промышленности. На этом направлении мы полностью перешли на материалы и комплектующие российского производства», — сказал генеральный директор ОЦМ Александр Окатов.
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