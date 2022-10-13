Завершено строительство дороги в обход Майкопа

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В Адыгее к 100-летию государственности региона полностью завершена реализация крупного инфраструктурного проекта — запущено движение по участку 3-й очереди строительства автодороги в обход Майкопа.

После перерезания красной ленточки был дан старт движению по новому участку дороги в 7,5 км с тремя транспортными развязками.

Напомним, общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет около 28 км. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, проложено около 9 км. В этом году был сдан в эксплуатацию участок дороги второй очереди проекта — это 10,4 км дороги с тремя мостовыми сооружениями (от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск). А сегодня запущено движение по участку третьей очереди строительства — 7,5 км дороги (от автодороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск до автомобильной дороги Р-217 «Кавказ»).

Работы по данному участку дороги шли с прошлого года. На эти цели было направлено 3,6 млрд. рублей. Возведенная трасса соответствует 2-й технической категории. На ней установлено освещение, дорожные знаки, барьерное ограждение.

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