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Дорожное строительство

Завершено строительство дороги в обход Майкопа

 © adygheya.ru

В Адыгее к 100-летию государственности региона полностью завершена реализация крупного инфраструктурного проекта — запущено движение по участку 3-й очереди строительства автодороги в обход Майкопа.

После перерезания красной ленточки был дан старт движению по новому участку дороги в 7,5 км с тремя транспортными развязками.

Напомним, общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет около 28 км. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, проложено около 9 км. В этом году был сдан в эксплуатацию участок дороги второй очереди проекта — это 10,4 км дороги с тремя мостовыми сооружениями (от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск). А сегодня запущено движение по участку третьей очереди строительства — 7,5 км дороги (от автодороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск до автомобильной дороги Р-217 «Кавказ»).

Работы по данному участку дороги шли с прошлого года. На эти цели было направлено 3,6 млрд. рублей. Возведенная трасса соответствует 2-й технической категории. На ней установлено освещение, дорожные знаки, барьерное ограждение.

 © adygheya.ru
Источник: http://www.adygheya.ru/press-room/n...roitelstvo-dorogi-v-obkhod-maykopa/

Адыгея, дорожное строительство
  • Нет аватара termometrix
    13.10.2212:56:52

    Строится в России много и везде.Пусть украинское население посмотрит, а потом верить тупой пропаганде в западных и местных СМИ.Мы созидаем.

    Отредактировано: termometrix~13:00 13.10.22
    #1254612
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      13.10.2216:10:15

      Россия созидатель!!! Такова натура русских-россиян.

      И этой сайт именно про созидание. Так я его прежде всего воспринимаю.

      #1254625
      • Нет аватара termometrix
        13.10.2217:19:09

        И этой сайт именно про созидание. Так я его прежде всего воспринимаю.

        Я тоже.

        #1254634
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