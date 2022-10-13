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100 км/ч на воде! Тест-драйв RX 1173 — самого быстрого в России скоростного RIB-катера

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/mLBruGi7mp8

В этом видео:

  • Тактико-технические характеристики скоростного катера RX-1173
  • Высокопрочный кевларовый корпус
  • Непотопляемость катера
  • Внутрикаютное оборудование

Видео на YouTube: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV

Новости промышленности: https://t.me/news_engineering
Источник: https://mashnews.ru/rx1173-test-drive.html

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