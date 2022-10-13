На ВАСО отгружен первый комплект мотогондолы для двигателя ПД-8
Воронежское авиационное самолётостроительное общество (ВАСО, филиал ПАО «Ил») отгрузило первый комплект мотогондолы, изготовленный для нового двигателя ПД-8. Лётный комплект мотогондолы ПД-8 — это обтекатель, корпус и створки, заказчиком является «ОДК-Авиадвигатель», сообщили в пресс-службе ОАК.
«Работы по проекту ПД-8 для отечественного самолёта SSJ-New было решено значительно ускорить, — рассказывает начальник цеха композитного производства ВАСО Алексей Московский. — Производство полностью велось на реконструированных по федеральной целевой программе участках механической обработки деталей, выклейки и автоматизированной выкладки, функционирующих по принципу «чистой комнаты».
Все новые изделия из неметаллов и полимерно-композиционных материалов изготавливаются на ВАСО по электронным моделям на высокопроизводительном оборудовании с ЧПУ. С учётом большого опыта работы с мотогондолами для двигателя ПД-14 на авиазаводе внедрены и используются отечественные композиты.
Сейчас на ВАСО продолжается работа по изготовлению второго комплекта для ПД-8, предназначенного для дополнительных стендовых испытаний двигателя.
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