Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

На ВАСО отгружен первый комплект мотогондолы для двигателя ПД-8

 © aviation21.ru

Воронежское авиационное самолётостроительное общество (ВАСО, филиал ПАО «Ил») отгрузило первый комплект мотогондолы, изготовленный для нового двигателя ПД-8. Лётный комплект мотогондолы ПД-8 — это обтекатель, корпус и створки, заказчиком является «ОДК-Авиадвигатель», сообщили в пресс-службе ОАК.

«Работы по проекту ПД-8 для отечественного самолёта SSJ-New было решено значительно ускорить, — рассказывает начальник цеха композитного производства ВАСО Алексей Московский. — Производство полностью велось на реконструированных по федеральной целевой программе участках механической обработки деталей, выклейки и автоматизированной выкладки, функционирующих по принципу «чистой комнаты».

Все новые изделия из неметаллов и полимерно-композиционных материалов изготавливаются на ВАСО по электронным моделям на высокопроизводительном оборудовании с ЧПУ. С учётом большого опыта работы с мотогондолами для двигателя ПД-14 на авиазаводе внедрены и используются отечественные композиты.

Сейчас на ВАСО продолжается работа по изготовлению второго комплекта для ПД-8, предназначенного для дополнительных стендовых испытаний двигателя.
Источник: https://aviation21.ru/na-vaso-otgru...t-motogondoly-dlya-dvigatelya-pd-8/

ПД-8 , SSJ-NEW, ОДК , ВАСО
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,