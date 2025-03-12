САУ нового двигателя ПД-8Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На фото — дозатор топлива ДТ-8, который входит в САУ нового двигателя ПД-8.
Современным миром управляет электроника. Она приходит на помощь в тех случаях, когда возможностей человека уже не хватает — например, при управлении десятками параметров авиадвигателя во время его работы. Для этого российские инженеры и конструкторы создают системы автоматического управления (САУ).
САУ контролирует важнейшие для эффективной и экономичной работы силовой установки параметры: режим тяги, впрыск топлива, его давление и температуру, давление и скорость потоков воздуха в компрессоре, зазоры между ротором и статором турбин высокого и низкого давления, частоты вращения вентилятора и турбокомпрессора, и многое другое.
В тесной кооперации специалисты предприятий ОДК создали новейший отечественный авиадвигатель ПД-8. Свой ценнейший вклад внесли и работники пермского ОДК-СТАР — они разработали и сконструировали для нового двигателя САУ-8. Систему создали в рекордно короткие сроки: с момента подписания технического задания до сборки первого образца прошло всего полтора года.
В конструкции САУ-8 применяются только российские материалы и радиоэлектронная элементная база.
Новая САУ в буквальном смысле прошла через огонь — она была испытана имитацией пожара. Подтверждено: наша САУ способна безотказно работать даже при температурах до 1100 градусов Цельсия!
Наши специалисты снова доказывают, что российское авиадвигателестроение может обходиться без иностранных комплектующих. С нетерпением ждем летных испытаний ПД-8 под крылом SJ-100!
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Созданную ОДК систему управления двигателем ПД-8 испытали огнем
Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100, созданная Объединен...м и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов Цельсия.
-
На пермском предприятии ОДК-СТАР начато строительство новых производственных мощностей
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию ...гатов будет установлено свыше 300 единиц высокотехнологичного оборудования.
-
ОДК впервые показала новейший авиационный авиадвигатель ПД-8
ОДК впервые показала новейший авиационный авиадвигатель ПД-8.Посетители выс... установку, которую создали конструкторы рыбинского предприятия ОДК-Сатурн.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Roman Wyrzykowski