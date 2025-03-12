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На фото — дозатор топлива ДТ-8, который входит в САУ нового двигателя ПД-8.

Современным миром управляет электроника. Она приходит на помощь в тех случаях, когда возможностей человека уже не хватает — например, при управлении десятками параметров авиадвигателя во время его работы. Для этого российские инженеры и конструкторы создают системы автоматического управления (САУ).

САУ контролирует важнейшие для эффективной и экономичной работы силовой установки параметры: режим тяги, впрыск топлива, его давление и температуру, давление и скорость потоков воздуха в компрессоре, зазоры между ротором и статором турбин высокого и низкого давления, частоты вращения вентилятора и турбокомпрессора, и многое другое.

В тесной кооперации специалисты предприятий ОДК создали новейший отечественный авиадвигатель ПД-8. Свой ценнейший вклад внесли и работники пермского ОДК-СТАР — они разработали и сконструировали для нового двигателя САУ-8. Систему создали в рекордно короткие сроки: с момента подписания технического задания до сборки первого образца прошло всего полтора года.

В конструкции САУ-8 применяются только российские материалы и радиоэлектронная элементная база.

Новая САУ в буквальном смысле прошла через огонь — она была испытана имитацией пожара. Подтверждено: наша САУ способна безотказно работать даже при температурах до 1100 градусов Цельсия!

Наши специалисты снова доказывают, что российское авиадвигателестроение может обходиться без иностранных комплектующих. С нетерпением ждем летных испытаний ПД-8 под крылом SJ-100!

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