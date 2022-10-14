В Нижегородской области сдано четвертое обстановочное судно проекта 3052 серии администраций РФ

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ПОС. ОКСКИЙ (Нижегородская обл.). На судостроительном предприятии ООО «Р-Флот» 12 октября государственной комиссией подписан акт приемки обстановочного судно проекта 3052 стр. № 5206 «Михаил Громов».

Проект судна, построенного по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Администрация Камводпуть», выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота («ГЦКБ «Речфлота»). Генеральный подрядчик — ООО «МТ — Групп» (г. Санкт-Петербург).

Обстановочному теплоходу, которому предстоит работать в Камском бассейне внутренних водных путей, присвоено название «Михаил Громов» в честь уважаемого пермского речника, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Федоровича Громова, руководившего Пермским речным училищем с 1958 по 1985 г. Обстановочные теплоходы проекта 3052 класса РРР «О-ПР 2.0 (лед 20) строятся по государственному контракту в рамках выполнения мероприятий федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Это четвертое судно из предусмотренных контрактом 10 судов. Вся серия строится на четырех судостроительных предприятиях в самых разных концах России: нижегородской верфи «Р-Флот», Жигаловской РЭБ в иркутском пос. Жигалово, Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе в Томской области и «Благоверфи» в Амурской области.

Суда предназначены для содержания судового хода на внутренних водных путях, работ по тралению, контроля средств навигационной обстановки, обслуживания знаков навигационной обстановки с целью обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота.

Три судна серии уже переданы эксплуатирующим организациям: «Владимир Макаров» — ФГБУ «Канал имени Москвы»; «Александр Шароглазов» и «Вальдемар Хан» — ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».

Главные размерения и характеристики:

Длина, м. 35,60

Ширина, м. 6,48

Высота надводного борта, м 1,156

Осадка, м 1,40

Валовая вместимость, рег. тонн 162,00

Мощность главного двигателя, кВт. 2×220,00

Экипаж, чел. 10

Автономность, сут. 6