В Нижегородской области сдано четвертое обстановочное судно проекта 3052 серии администраций РФ
ПОС. ОКСКИЙ (Нижегородская обл.). На судостроительном предприятии ООО «Р-Флот» 12 октября государственной комиссией подписан акт приемки обстановочного судно проекта 3052 стр. № 5206 «Михаил Громов».
Проект судна, построенного по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Администрация Камводпуть», выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота («ГЦКБ «Речфлота»). Генеральный подрядчик — ООО «МТ — Групп» (г. Санкт-Петербург).
Обстановочному теплоходу, которому предстоит работать в Камском бассейне внутренних водных путей, присвоено название «Михаил Громов» в честь уважаемого пермского речника, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Федоровича Громова, руководившего Пермским речным училищем с 1958 по 1985 г. Обстановочные теплоходы проекта 3052 класса РРР «О-ПР 2.0 (лед 20) строятся по государственному контракту в рамках выполнения мероприятий федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Это четвертое судно из предусмотренных контрактом 10 судов. Вся серия строится на четырех судостроительных предприятиях в самых разных концах России: нижегородской верфи «Р-Флот», Жигаловской РЭБ в иркутском пос. Жигалово, Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе в Томской области и «Благоверфи» в Амурской области.
Суда предназначены для содержания судового хода на внутренних водных путях, работ по тралению, контроля средств навигационной обстановки, обслуживания знаков навигационной обстановки с целью обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота.
Три судна серии уже переданы эксплуатирующим организациям: «Владимир Макаров» — ФГБУ «Канал имени Москвы»; «Александр Шароглазов» и «Вальдемар Хан» — ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей».
Главные размерения и характеристики:
Длина, м. 35,60
Ширина, м. 6,48
Высота надводного борта, м 1,156
Осадка, м 1,40
Валовая вместимость, рег. тонн 162,00
Мощность главного двигателя, кВт. 2×220,00
Экипаж, чел. 10
Автономность, сут. 6
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.