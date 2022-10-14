Три судна на воздушной подушке, построенные на судоверфи «ПАРМА» отправились к своим заказчикам.
«Парма 11» отправилось в Усть-Цильму.
Скоростной амфибийный катер на воздушной подушке ПАРМА 11 предназначен для перевозки до 950 кг груза или до 10 пассажиров. СВП относится к классу маломерных пассажирских СВП и предназначен для перевозки пассажиров по водоемам в летнее или зимнее время, в том числе с кратковременным выходом на берег. Катер способен преодолевать сглаженные уступы высотой до 60 см и не сглаженные — до 50 см. Катер способен развивать скорость на воде около 70 км/ч.
Эксплуатация разрешается при температуре наружного воздуха от -40º С до +30ºС и максимальной скорости ветра до 12 м/с в любое время года в светлое время суток. Ховеркрафт при всех случаях нагрузки может эксплуатироваться в светлое время суток на акваториях, при волнении не более 1,2 м 1% обеспеченности. Движение катера разрешается при указанной волне как в режиме на воздушной подушке, так и в водоизмещающем режиме. При движении по льду или заснеженной поверхности эксплуатация разрешается на всех водоемах. Разрешается эксплуатация по любой другой ровной твердой поверхности, по предельному мелководью и заболоченной поверхности.
Технические характеристики судна «Парма 11»:
Длина наибольшая по корпусу, м 8.1
Ширина наибольшая (с навесными секциями), м 4.1
Высота подушки (клиренс), м 0.5
Пассажировместимость, чел. 10
Минимальный экипаж, чел. 1
Полезная нагрузка, т 0.95
Скорость эксплуатационнная (на воде), км/ч 45
Скорость эксплуатационная (на льду), км/ч 50
Запас топлива, л 300
Расход топлива эксплуатационный на воде, л/час 22
Автономность по запасам топлива, ч 12
Безопасная высота волны, м 1.2
Два судна на воздушной подушке «Нептун 23» отправились в Самару.
Скоростное амфибийное судно на воздушной подушке Нептун 23 предназначено для перевозки до 2,1 т груза или до 22 пассажиров. Ховеркрафт относится к классу «пассажирских» СВП и предназначен для перевозки пассажиров по водоемам в летнее или зимнее время, в том числе с кратковременным выходом на берег. Катер способен преодолевать сглаженные уступы высотой до 80 см и не сглаженные — до 55 см. Катер способен развивать скорость на воде до 80 км/ч.
Эксплуатация разрешается при температуре наружного воздуха от -40º С до +30ºС и максимальной скорости ветра до 12 м/с в любое время года в светлое время суток. Ховеркрафт при всех случаях нагрузки может эксплуатироваться на акваториях, при волнении не более 1,2 м 1% обеспеченности. Движение катера разрешается при указанной волне как в режиме на воздушной подушке, так и в водоизмещающем режиме. При движении по льду или заснеженной поверхности эксплуатация разрешается на водоемах всех разрядов. Разрешается эксплуатация по любой другой ровной твердой поверхности, по предельному мелководью и заболоченной поверхности.
Технические характеристики судна «Нептун 23»:
Длина наибольшая по корпусу, м 11.8
Ширина наибольшая (с навесными секциями), м 4.3
Высота подушки (клиренс), м 0.75
Пассажировместимость макс., чел. 22
Минимальный экипаж, чел. 1
Полезная нагрузка, т 2.1
Скорость эксплуатационнная (на воде), км/ч 45
Скорость эксплуатационная (на льду), км/ч 50
Запас топлива, л 400
Расход топлива эксплуатационный на воде, л/час 35
Автономность по запасам топлива, ч 12
Безопасная высота волны, м 1.2
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