Во Владимирской области открыли первый участок платной трассы М‑12

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Длина — 26 километров, цена проезда для легковушек — 104 рубля

14 октября официально открыли движение по платному дублеру Южного объезда Владимира на трассе М‑12. В отличие от бесплатной дороги тут четыре полосы, барьерное ограждение между встречными потоками и наружное освещение. Проехаться по 26-километровому участку можно с ветерком, без пробок.

Въезд на платный дублер будет безбарьерный. Система «Свободный поток» считывает номера машин с помощью камер, установленных по ходу движения. Плату снимут автоматически с транспондера. Если у автомобилиста нет этого устройства, тогда нужно будет внести плату через сайт «Автодора».

https://yandex....6.045600&z=11.8