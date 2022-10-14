Новости благоустройства территорий

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Жилой комплекс «Символ» в Уфе

Новый жилой квартал с понятной проницаемой средой, сомасштабной пешеходу застройкой и богатой пластикой фасадов.

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Такое окружение, а также расположение на сложном рельефе на берегу реки подсказало структуру комплекса: высокие башни-акценты, видные сразу как пересекаешь мост, которые символизируют новую современную Уфу (название «Символ» тут как нельзя кстати) и невысокая сомаштабная человеку и историческим зданиям застройка из корпусов, которые формируют квартал с пешеходной зоной и линейным парком. Этот образ родился уже в первых эскизах и дальше он сохранился с незначительными изменениями. Реализовать проект в сложном рельефе на берегу реки удалось благодаря команде конструкторов под руководством Дмитрия Горбунова.

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Модульный дом Yaratam House в Татарстане

Татарский бренд Yaratam начинался с мебели, но когда ее стало много, пришлось придумать дом ей под стать: природный, эстетский, плавных минималистичных форм.

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Реставрация и приспособление к современному использованию пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде

Как ни парадоксально, в последнее время территорией архитектурных инноваций — наряду с небоскребостроением — можно смело назвать реставрацию и реконструкцию. Так, решение для ажурных павильонных каркасов на нижегородской Стрелке — не просто очередная удача бюро СПИЧ, но новое слово в сохранении и приспособлении подобного рода памятников. Слово емкое, звонкое, уверенное — и не менее запоминающееся, чем, например, эксперименты швейцарских коллег из Herzog &de Meuron. Только если их архитектура над объектами наследия довлеет и доминирует, то у Сергея Чобана и его команды, напротив, получилось высказывание максимально деликатное, тонкое и безусловно остроумное.

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Базилика «Угра» в Никола-Ленивце

Новый общественный центр, расположившийся в кемпинге «Звизжанка» на живописном плато на высоком берегу реки Угра на границе Арт-Парка, деревни и национального Парка «Угра», точке взаимодействия художественной, человеческой и природной среды.

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Новое здание штаб-квартиры компании «Новатэк» в Москве

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Найти заказчика, который ценит проекты на стыке архитектуры и искусства, как это делает компания «Новатэк», — уже счастливый случай. Однако в данной ситуации везение бюро СПИЧ можно смело возвести в тройную степень: ему довелось поработать на столь редкого заказчика дважды. Более того — получить возможность разместить вторую штаб-квартиру рядом с первой, увязать одно с другим, сказав, А — сказать и Б. Другими словами, проявить преемственность и создать из обоих зданий впечатляющую композицию, которая лишний раз подтвердила состоятельность — и неподверженность моде — базовых архитектурных принципов бюро.

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Кофейня «Бруни» в Евпатории

Безнадежных пространств не бывает. При желании даже в подъезде можно вписать уютное кафе. Да-да, эта крошечная кофейня на тихой улочке Евпатории появилась в бывшем подъезде. Отсюда ее компактный размер и выступ на потолке, вторящий лестничному маршу.

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Апарт-комплекс HILL8 в Москве

Проект, который вошел в ТОП-30 нашего номера про жилье, будучи даже не до конца достроенным. Сегодня он готов, а мы получили его роскошную съемку, подчеркивающую сложный ритм фасадов, чем не повод опубликовать его на сайте.

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Новая жизнь исторической электростанции в Тюмени

Счастливая история реконструкции первой тюменской электростанции, ставшей частью большого современного квартала от девелопера «Брусника».

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Еще 7 лет назад мало бы кто залюбовался краснокирпичным зданием на Госпаровской улице в Тюмени. Это были откровенные руины, правда руины исторические — первой в Тюмени электростанции, построенной в 1893 году купцом Иваном Игнатовым. Электростанция стала настоящим нововведением, впрочем она была довольно камерной: освещала дом купца, контору пароходства, Ильинский монастырь и пристань, не претендуя на электрификацию всего города. Работала она до 1920-х годов, пока в городе не появилась новая, куда более масштабная. Здание на Госпаровской пустили под другие нужды, а после и вовсе забросили. В 1994-ом году бывшую электростанцию включили в список объектов культурного наследия, что не мешало ей разрушаться дальше: к 2015 году от нее буквально остались одни стены, без крыши и окон, с грудами строительного мусора и зарослями сорняков внутри и снаружи. В таком виде здание было выставлено на городском аукционе, где его приобрел тюменский бизнесмен Сергей Вобликов, сегодня хорошо известный в городе своими проектами по спасению исторической застройки, которую он бережно восстанавливает и адаптирует под коммерческие проекты.

Вид здания до начала реконструкции

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Электростанция не стала исключением, правда её восстановление осложняла окружающая территория: гаражи, промышленная зона и неиспользуемые заброшенные сооружения. «На торги я пришел один: никому этот памятник не был интересен. Здесь была большая промзона», — рассказывает Вобликов. Даже если полностью восстановить здание, то в таком месте ему сложно было найти применение.

Процесс реставрации здания электростанции длился около семи лет. За это время удалось укрепить фундамент и обустроить кровлю, сделать отсечную и вертикальную гидроизоляцию и восстановить кирпичную кладку. Архитекторы адаптировали здание под новую функцию за счёт переустройства внутреннего пространства. «Ядром» стал автономный металлический каркас, не примыкающий к наружным столетним стенам, и полностью снявший с них нагрузку. Новые черные опоры отлично вписались в интерьер и визуально разделили пространство. На первом уровне каркаса собраны все коммуникации и помещения, не требующие естественного света. При этом периметр остался открытым и двухсветным. Наверху появился антресольный этаж.

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