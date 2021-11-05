Восстановление объектов культурного наследия в Тюмени (часть 1)

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История не наделила Тюмень таким огромным количеством памятников архитектуры, как Иркутск. Но исторических зданий с непростой судьбой в древнейшем городе Сибири тоже немало…

Реконструкция жилого дома на ул. Советской, 37.

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Дом на Советской, 37 — образец краснокирпичного стиля, преобладавшего в архитектуре Тюмени в конце ХIХ века, с ярко выраженной симметрией фасада, фигурными фронтонами и круглыми чердачными окнами. В годы революции усадьба превратилась в коммуналку. Здесь находилось семь квартир: шесть однокомнатных и одна двухкомнатная.

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Реставрация Спасской церкви.

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В 2019 году начались работы по масштабной реставрации Спасского храма. Региональные власти решили привести памятник архитектуры в полный порядок, сделать его украшением столицы региона и передать для прямого назначения Тобольской митрополии.

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Первое упоминание о Спасской церкви в Тюмени относится к первой четверти 17-го века. В 1687-м году деревянный храм на этом месте был уничтожен пожаром, после чего он был отстроен и вновь неоднократно горел на протяжении 17-го и 18-го столетий. Из-за столь частых пожаров встал вопрос о строительстве каменной церкви. По благословению архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама I (Петрова) двухэтажная каменная церковь была заложена в 1794-м году, точная дата окончания строительства — 26 июня 1796-го года.

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В 1837-м году Спасскую церковь посетил цесаревич Александр, будущий император Александр Второй вместе со своим воспитателем — поэтом Василием Жуковским. До революции здание дважды претерпело реконструкцию. Сначала по проекту архитектора Тобольской и Сибирской епархии Б.Б. Цинке-Готлиба в 1887-м году с западной стороны была сооружена массивная двухэтажная паперть с шатровыми крыльцами в русском стиле. Инициатором следующей реконструкции выступил бывший тюменский городской голова, купец I гильдии, меценат Андрей Иванович Текутьев долгое время (1902-1916) на общественных началах исполнявший в Спасской церкви обязанности старосты. По смелому решению Текутьева было начато строительство северного придела храма, в котором размещались два престола: на первом этаже — во имя преподобного Андрея Критского и преподобномученицы Евдокии (небесных покровителей супругов Текутьевых), на втором — во имя святителя Иоанна Тобольского и преподобного Сергия Радонежского. Строительство завершилось в 1916 году — в год смерти Текутьева.

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По данным историков Спасская церковь окончательно закрыла свои двери для горожан в декабре 1929 года. А в 1930-х годах был навсегда разобран еще один храмовый объект — отдельно стоящая колокольня

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4 июня 1932 года в Тюмени взорвали Успенский храм, потом настала очередь Благовещенского собора. Он был уничтожен в ночь с 13 на 14 июня 1932 года бойцами 55-го дивизиона войск ОГПУ, хотя здание собора 11 декабря 1929 года со всем имуществом было передано председателю местного краеведческого музея Павлу Афанасьевичу Россомахину. Он открыл в нем антирелигиозную экспозицию (её лозунг «Без Бога — шире дорога»). Воспользовавшись ситуацией, когда Россомахин уехал в один из районов, собор взорвали без его уведомления.

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Вернувшись из командировки, хранитель музейных ценностей был шокирован. На месте двух красивейших церквей он увидел обломки. Возмущенный произошедшим Павел Россомахин отправился в суд и подал иск против действий тюменских властей, ведь взорванные храмы стояли на учете как старинные каменные строения Сибири. А Благовещенский собор и вовсе был учтен Главнаукой и считался архитектурным шедевром. Между тем, их незаконно стерли с лица земли…

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17 января 1934-го года суд рассмотрел заявление и приговорил заместителя председателя Тюменского Горсовета Савина к одному году принудительных работ. Громкая история с судимостью представителя городской власти стала неким уроком и привлекла внимание к памятникам церковной архитектуры. Сектор науки Наркомпроса взял здания церквей, включая Спасскую, под охрану. Сообщалось, что «искажение её наружной архитектуры недопустимы и будут караться, как нарушение декретов ВЦИК и СНК об охране памятников искусства и старины». После судебного процесса антирелигиозное рвение властей поубавилось, и чиновники воздержались от сноса других тюменских храмов, а ведь в Тюмени могла бы повториться история с Омском, где были уничтожены все церкви до единой.

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Спасский храм не был взорван, но его ждала нелегкая судьба. В 1930 году здание Спасской церкви стало использоваться в качестве пересыльной тюрьмы для транспортируемых на Север раскулаченных граждан. В 1937 году умерших и расстрелянных в церковном подвале закапывали здесь же, на территории церкви.

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Следующий этап в истории церкви был относительно спокойным. Здание использовали под общежитие агропедагогического института, затем разместили в нем городской архив, переместившийся из Свято-Троицкого монастыря, часть здания была приспособлена под библиотеку. Так Спасская церковь на 70 лет стала главной хранительницей истории.

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В годы Великой Отечественной войны в атмосфере строгой секретности в здание привезли уникальные музейные экспонаты. Советское правительство было озабочено сохранением главных художественных и исторических раритетов. Председатель созданного 25 июня 1941-го года комитета по эвакуации при СНК СССР Николай Шверник разрешил эвакуировать из Москвы уникальные произведения искусства и другие экспонаты из Третьяковской галереи, музеев изобразительных искусств имени Пушкина, Нового западного искусства и восточных культур железнодорожным путем в Новосибирск.

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Железнодорожный состав из 24 вагонов тронулся в дальний путь. Учитывая, что Транссиб испытывал невероятное напряжение по более значимым для фронта и тыла перевозкам, часть груза решили оставить в Тюмени. Ночью несколько грузовиков подъехали к Спасской церкви, где уже располагался областной архив. Бойцы НКВД перенесли в подвальное помещение 96 опечатанных ящиков, в них находились эвакуированные из Симферополя крымское золото и античные музейные ценности. Сокровища Крыма хранились в Тюмени до марта 1942 года, потом их было решено перебросить в Новосибирск. Ведь в Тюмени, на тот момент, одновременно с этими ценностями, находилось тело Ленина и вывезенные из Ленинграда экспонаты музея имени Ленина в Смольном дворце. Чекисты боялись провокаций и даже не исключали десант гитлеровского спецназа в окрестности Тюмени с целью захвата «партийно-государственных святынь».

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В 1959 году в связи с неудовлетворительными условиями хранения документов архив был переведён в Тобольск, а библиотека в 1981-м году переехала в новое здание. В храме разместили фонды и научную библиотеку Тюменского областного краеведческого музея.

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В 1960-м году Спасская церковь была взята под государственную охрану как памятник архитектуры республиканского значения и включена в реестр монументального зодчества. В середине 1970-х годов была начата реставрация, вокруг церкви уже поставили строительные леса, но реставраторов срочно отозвали в Москву для подготовки города к приёму летних Олимпийских игр 1980-го года. Реставрация фасадов возобновилась только в 2004-м году, по распоряжению губернатора и продлилась два года. Долгожданное решение о передаче объекта Тобольской митрополии было принято в 1991-м году, но только зимой 2018 года фондохранилище переехало специальное здание, оставив после себя запущенное помещение, которое требовало научной реставрации.

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Спасская церковь — самый яркий образец сибирского барокко в церковном зодчестве Тюмени. Архитекторы отмечают, то в композиции двухэтажного здания использованы традиционные для местных церквей приёмы — продолговатая объёмно-планировочная схема, пятиглавие, колокольня типа «восьмерик на четверике». Однако внешний облик памятника наделён необычайной живописностью форм. Стиль барокко ощутим в использовании фигурных купольных покрытий с переломом, «разорванных» фронтонов, ярусных контрастно убывающих восьмериков со скульптурными волютами". Реставрация такого объекта — дело сложное и ответственное. Технически работы проходят на памятнике архитектуры иначе, чем на обычном здании. На реставрацию выделены средства из областного бюджета, речь идет о сумме 243,7 миллиона рублей.

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Строительный этап должен завершиться в декабре 2021-го года. Затем начнется этап внутренних работ по воссозданию росписи, которая когда-то украшала храм. Реставрация разбита на три этапа. Сейчас заканчивается первый этап. Снят верхний слой штукатурки и извести, которой были покрыты стены храма. Толщина штукатурки составляла примерно полтора сантиметра. Реставраторы открыли живопись, очистили, помыли, закрепили. Следующий этап — проектирование реставрации живописи, и за этим последует ее воссоздание. В проекте по воссозданию живописи будут прописаны все нюансы, вплоть до состава красок и лаков. Основная краска — масляная, как и в прежние времена. Уникальная настенная живопись была покрыта штукатуркой и краской (белой, серой, зеленой), но в некоторых местах росписи законсервировали и заклеили крафтовой бумагой. То, что они сохранились и им дадут вторую жизнь — большая удача.

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Основная задача первого этапа — усилить грунты и фундамент, провести современные коммуникации. На втором этаже пришлось усиливать арки.

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Одной из любопытных находок во время реставрации стали необычные колонны. Во время использования церковного здания в качестве «офисов» эти колонны были заложены кирпичом и оказались внутри стены.

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© vsluh.ru

Когда специалисты начали исследовать стены, то обнаружили иконопись. Если южный придел украшен сюжетной росписью и ее довольно много, то северный — узорами и мраморным рисунком.

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Ещё одним открытием стала обнаруженная в одном из «четвериков» редкая икона «Отечество», написанная на доске, вмонтированной в верхнюю потолочную часть. Тобольские иконописцы уже обновили найденную икону.

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Второе рождение ожидает и лепной декор, которым был украшен храм. Мастера уже восстанавливают недостающие фигуры ангельских сил и растительный орнамент.

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© vsluh.ru

© vsluh.ru

Реставрация дома и магазина П.Г. Крутикова. Здание представляет собой двухэтажный каменный дом с двумя крыльями, расположенными под тупым углом и ориентированными вдоль направления красных линий застройки вдоль улиц. Здание построено в «краснокирпичном» стиле с большим числом эклектических деталей декора, выполненных фигурной кирпичной кладкой.

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Здание переживает уже вторую реставрацию, в 80-е годы оно было восстановлено из руин.

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Неподалёку, тоже на ул. Первомайской, начинается реконструкция дома мещанина Ивана Замятина. Памятник регионального значения долгое время был в запустении, по сути, от здания сохранились только наружные стены. Однако, нежилое здание взяла в аренду тюменская компания. Договор с администрацией города заключен на 49 лет. В планах — восстановить прежний вид дома и открыть в нём ресторан.

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©Видео с / https://www.youtube.com/embed/dRNxT9IsASU

Восстановление электростанции И.И.Игнатова

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Первая в городе электростанция была сооружена в 1893 году белевским купцом, основателем и владельцем Жабынского механического завода И.И.Игнатовым. Купец строил её вместе со своим другом Михаилом Плотниковым, который стал руководителем электростанции. Станция располагала двумя генераторами постоянного тока и электроизмерительными приборами. Генераторы вращались от парового локомотива. Здесь же стояли паровые насосы для перекачки воды с реки в водонапорную башню. В вечернее время электростанция освещала улицу Новозагородную, так тогда называлась нынешняя Госпаровская, делая её удобной для прогулок.

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О первой электростанции Тюмени с восхищением писали путеводители и дорожные книги по Сибири в конце позапрошлого века. В самом городе электростанции не было. Жители в лучшем случае располагали керосиновыми лампами, а большинство — свечами или лучиной, улицы освещались газовыми фонарями. Поэтому электрическое освещение пристанейпо вечерам и в ночное время не могло не считаться достижением предпринимательской инициативы конца уходящего девятнадцатого столетия.

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По свидетельству старожилов города, станция работала еще в начале двадцатых годов прошлого века, затем здание переоборудовали под кухню, позже здесь располагалась военизированная охрана речного порта. В 1980-х годах здание находилось в ведении жилищно-коммунальной службы судостроительного завода, использовалось как складское помещение. Через пять лет дом продали кооперативу «Рада». Новые хозяева планировали открыть в нем мастерские по производству и ремонту инвалидных колясок. Начался ремонт здания, но потом работы прекратились. Кооператив взял кредит в одном банке, заложил дом. Этот банк перезаложил его в другой. Концов так и не нашли.

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К моменту покупки новым собственником от сооружения оставалось только четыре внешних стены. Вокруг и внутри здания была свалка, сюда свозили строительный мусор. С задней стороны объект был засыпан мусором по самую крышу. Вокруг и внутри электростанции росли деревья, которые можно было увидеть сквозь окна, оставшиеся без стекол.

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Новый хозяин расчистил территорию и занялся восстановлением кирпичной кладки, усилил фундамент, сделал вертикальную гидроизоляцию. Затем залили монолитную плиту на пол, собрали металлический каркас. Именно на него и на несущую плиту теперь опирается крыша. На старые стены нагрузки нет.

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Проект предполагает восстановление кровли объекта, сохранение и восстановление наружных стен и декора. Адаптация здания под новую функцию планируется за счет переустройства внутреннего пространства — «ядром» станет автономный металлический каркас, не примыкающий к наружным стенам, который дает возможность устройства антресольного этажа в центре здания. На первом уровне каркаса размещаются все коммуникации, помещения, не требующие естественного освещения. Периметр здания останется открытым и двусветным, и разместит в себе рабочее пространство в формате Open space. На антресольном этаже разместятся административные помещения.

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Сейчас электростанции уже не угрожает исчезновение.

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Реставрация дома Ш. М. Оверштейна на ул. Республики 28. Это один из наиболее выразительных образцов в группе аналогичных объектов, отражающих неоренессансные тенденции в стилизаторской архитектуре Тюмени начала ХХ века.

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Восстановленный флигель усадьбы Д.Г. Барышникова.

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В Тюмени началась реставрация Белой башни.

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Каланча и жилой дом при ней составляют единый архитектурный ансамбль, являются памятником культурного наследия.

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Вышку построили в начале XX века. С нее пожарные следили за тем, чтобы деревянные дома (а такими были почти все) не сгорели. К 1917 году город был разделен на 7 частей, в каждой из которых стояла своя каланча. Сейчас 12-метровая Белая башня на Осипенко — единственная оставшаяся в Тюмени.

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Сейчас от былого величия башни мало что осталось, но вплоть до 60-х годов каланча возвышалась над одноэтажной Тюменью как белоснежный небоскрёб. Со смотровой площадки вся Тюмень была как на ладони.

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До недавнего времени белая пожарная каланча и здание рядом находились в удручающем состоянии. Долгие годы за их сохранностью никто не следил. Летом 2020 года памятник сильно пострадал от пожара — башня загорелась от куска шифера, отлетевшего от соседнего дома, где было возгорание. Огонь уничтожил уникальную крышу каланчи. После пожара городские власти решили: каланчу нужно спасать, найдя ей нового владельца.

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Реставрация здания началась летом 2021 года, сейчас строители занимаются фасадами.

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В публикации использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

Продолжение следует…

P. S. Обязательно прочитайте другие публикации о культурном наследии Иркутска и развитии Тюмени:

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4. Цесовская набережная в Иркутске

5. Тюмень — 430 лет на волне успеха (часть 1)

6. Тюмень — 430 лет на волне успеха (часть 2)

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