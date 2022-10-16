Три участка федеральных трасс в Сибири и на Урале открыты для движения

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Три участка федеральных трасс Р-257 и Р-242 в Сибири и на Урале открыты для движения. Речь идет об участках реконструкции федеральных дорог Р-257 «Енисей» в Хакасии (с 389-го по 397-й км) и Р-242 «Пермь — Екатеринбург» в Пермском крае близ города Пермь — границы Свердловской области (с 47-го по 58-й км).

Масштабные работы проходили в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также после капитального ремонта открыто движение по 15-километровому обновленному отрезку Р-242 в Свердловской области.

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