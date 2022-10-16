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Дорожное строительство

Три участка федеральных трасс в Сибири и на Урале открыты для движения

 © cud.news

Три участка федеральных трасс Р-257 и Р-242 в Сибири и на Урале открыты для движения. Речь идет об участках реконструкции федеральных дорог Р-257 «Енисей» в Хакасии (с 389-го по 397-й км) и Р-242 «Пермь — Екатеринбург» в Пермском крае близ города Пермь — границы Свердловской области (с 47-го по 58-й км).

Масштабные работы проходили в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также после капитального ремонта открыто движение по 15-километровому обновленному отрезку Р-242 в Свердловской области.

 © doroga2022.ru

 © doroga2022.ru

 © doroga2022.ru

 © doroga2022.ru

 © doroga2022.ru

 © doroga2022.ru

 © doroga2022.ru

 © vk.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67937894_128981

дорожное строительство, Пермский край, Свердловская область, Хакасия
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    16.10.2219:02:43

    Замечательно что эти трассы в Сибири и на Урале!!!

    #1254749
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    16.10.2219:03:52

    В настоящий момент полным ходом идет строительство трассы М12 Москва-Казань, которая будет продлена до Екатеринбурга к 2024 году.

    #1254750
  • Аlex М Аlex М
    16.10.2219:38:22

    Вот за бетонный разделитель ставлю +10 плюсов, потому что в странах где низкая смертность на дорогах, там разделение потоков очень много где. Да дороже, но безопасность важнее

    #1254752
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