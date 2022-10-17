В Подмосковье в «Сырной долине» начался выпуск продукции

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Компания «Сыровар», ставшая первым резидентом «Сырного кластера» в Дмитровском округе, за сентябрь произвела 160 т продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. Инвестиции в производство составили 2 млрд руб. Завод был открыт в августе.

После выхода предприятия на проектные мощности регион будет получать 5,4 тыс. т в год продукции собственного производства. После запуска работы всех пяти резидентов кластера ожидается увеличение производства сыров в регионе на 25%. Резиденты кластера займутся производством пармезана, чечила, сулугуни, камамбера и других сортов сыра.

Существует критическая зависимость российского продовольственного производства от импортных исходных материалов, говорит партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. Она отметила, что российские производители сыров обеспечены отечественными заквасками лишь на 10%, остальной объем импортируется. «Весь многолетний труд и опыт наших сыроделов в своем фундаменте критически зависит от ЕС», — считает она.

Проект по созданию агропарка «Сырная долина» реализуется с 2019 года. Планируется, что после выхода на полную проектную мощность регион будет производить более 20 тыс. т сыра и свыше 14 т молочной сыворотки, что позволит Подмосковью занять лидирующие позиции в сырном сегменте в стране.

Между тем, стало известно, что Viola (новое название Valio в России) локализует производство продукции, которая раньше импортировалась из Финляндии. Финские товары составляли около 10% ассортимента, остальные 90% уже давно выпускались на шести производственных площадках в России, пишет «Деловой Петурбург». В пресс-службе Viola отметили, что в ближайших планах компании наладить производство этой продукции в России под другими марками. Так, прежде всего на рынке должна появиться базлактозная и базглютеновая продукция.

Корягина отметила, что Viola после введения санкций стал лидером рейтинга падения — его производство в России снизилось на 67%. «При этом стоит учитывать, что на российский рынок приходилось 49% продукции, произведенной Valio на территории Финляндии, — сказала она „Агроинвестору“. — Падение производства внутри России и прекращение импорта в нашу страну поставило компанию в очень тяжелые финансовые условия». Производство будет развернуто на уже существующих, но сейчас простаивающих мощностях Viola, соответственно проблем с локализацией не будет, уверена Корягина.