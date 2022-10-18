Новости дорожного хозяйства
В Туймазах Башкирии открылся участок трассы М5
На участке федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Кандры Туймазинского района завершились работы: транспортная развязка на пересечении с региональной дорогой Кандры — Сайраново открыта для движения.Теперь магистраль, расширенная до 6 полос, позволит разгрузить участок с высоким трафиком.
Благоустроена также и прилегающая территория: здесь оборудовали остановочные павильоны для пассажиров автобусов, обустроены посадочные площадки и площадки ожидания, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, проведено освещение.
В Челябинской области обновили трассу А-310
Ремонтные работы выполнялись на участках в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. В общей сложности было обновлено 47 километров федеральной трассы Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан.
При ремонте дорожникам методом фрезерования устранили дефекты асфальтобетонного покрытия. При укладке выравнивающего и слоя износа применили сверхпрочные материалы ЩМА-11 и ЩМА-16. Кроме того, укрепили обочины и восстановили дорожную одежду, устранив пучинообразование.
На трассе восстановили 14 посадочных площадок и установили девять новых автопавильонов. В целях повышения безопасности дорожного движения установили оцинкованное металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики. При нанесении дорожной разметки использовали термопластик со светоотражающими элементами. На некоторых участках устроили шумовые полосы, заменили датчики, которые измеряют температуру поверхности покрытия.
Ранее, в летний период, дорожниками были восстановлены еще 22 км трассы А-310. Использовались специальные герметизирующие материалы. Данную пропитку применяют для защиты от воздействия погодных факторов. Она позволяет замедлить разрушение покрытия и продлить межремонтные сроки на несколько лет.
https://news.mail.ru/society/53521841/?frommail=1
В Курске отремонтировали 7 км дороги от Карла Маркса до Дубровинского
Специалисты привели в надлежащее состояние три участка дорожного покрытия общей протяжённостью более 7 км, обновили подъезды к остановочным павильонам.
Автодорога Симферополь-Евпатория-Мирный.Ход строительства
Строители новой автомобильной дороги на участке Скворцово — Евпатория с обходом озера Сасык — Сиваш уложили верхний слой основания асфальтобетона на участке протяженностью 23,5 км. Работы ведутся в рамках реализации объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный (на участке Скворцово — Евпатория с обходом озера Сасык — Сиваш)».
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Пост сделан с содействием блогера artal!
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