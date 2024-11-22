termometrix 22 ноября 2024, 10:17 Дорожное строительство
После расширения и реконструкции открыта дорога «А-291 Таврида — подъезд к г. Феодосия»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Длина участка составляет 7,5 км.
После завершения капремонта пропускная способность участка выросла более чем в два раза и составит свыше 17 тысяч автомобилей в сутки.
В ходе капремонта дорогу полностью адаптировали под современный трафик:
• расширили 7,2 км до четырёх полос
• установили барьерное ограждение для разделения «встречки»
• устроили 12 съездов
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