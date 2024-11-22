Длина участка составляет 7,5 км.

После завершения капремонта пропускная способность участка выросла более чем в два раза и составит свыше 17 тысяч автомобилей в сутки.

В ходе капремонта дорогу полностью адаптировали под современный трафик:

• расширили 7,2 км до четырёх полос

• установили барьерное ограждение для разделения «встречки»

• устроили 12 съездов

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