На четыре месяца раньше срока завершили обновление 18-километрового участка М-5 «Урал»
Горнозаводская зона М-5 «Урал» проходит через Уральские горы и считается одной из самых сложных на трассе. Серпантины, затяжные подъёмы и спуски, интенсивное движение большегрузов и переменчивая погода создают здесь повышенную нагрузку на дорожную одежду.
Поэтому её состоянию уделяем особое внимание.Обновлённый участок трассы М-5 «Урал» теперь располагает более широкими полосами движения и качественной разметкой, выполненной термопластиком со световозвращающими шариками. Это значительно улучшает видимость как в ночное время, так и в условиях уральских туманов. Появились дополнительные площадки для кратковременного отдыха водителей, оснащённые информационными щитами и системой экстренной связи.На четыре месяца раньше срока завершили обновление 18-километрового участка у города Сим в Ашинском районе. Благодаря этому движение по маршруту стало более плавным и безопасным.После завершения строительства обхода Сима этот отрезок также останется доступным для всех водителей.
Эффективность и качество работ
• Ремонт велся в несколько смен с использованием высокопроизводительной техники.
• Заменено асфальтобетонное покрытие, устранено пучинообразование, восстановлена разметка.
• Частично обновлено барьерное ограждение.
Работы прошлого и текущего сезона
• В прошлом сезоне уложено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укреплены обочины.
• В этом году заменено 4 км барьерного ограждения, 437 дорожных знаков, нанесена разметка из термопластика.
• Устроено более 12 км шумовых полос.
Значение трассы М-5 «Урал»
• Трасса М-5 «Урал» соединяет европейскую часть России с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком.
• Для жителей Ашинского района и города Сим это ключевая транспортная артерия.
• Трасса используется для доставки товаров и продукции местных предприятий, а также транзитным транспортом.
Социально-экономическое развитие
• Поддержание трассы в нормативном состоянии обеспечивает безопасность дорожного движения и комфорт водителей и пассажиров.
• Это способствует устойчивому социально-экономическому развитию района.
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