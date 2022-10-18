Крымские ТЭЦ начали передачу электроэнергии в новые регионы России
Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании «КрымТЭЦ» с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей.
«На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году», — приводит слова генерального директора компании «КрымТЭЦ» Тараса Целого пресс-служба.
По распоряжению Системного оператора Единой энергетической системы России, компания «КрымТЭЦ» перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании, с 17 октября, уточнили в компании.
Ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании были завершены на месяц ранее запланированных сроков.
Общая установленная электрическая мощность ТЭЦ АО «КрымТЭЦ» составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность — 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. «КрымТЭЦ» обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь, вырабатываемая электроэнергия передается в единую крымскую энергосистему.
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