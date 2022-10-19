На федеральной трассе между Челябинском и Курганом отремонтировали четыре участка

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В Челябинской и Курганской областях привели к нормативному состоянию четыре участка федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш».

Подрядчик устроил защитные слои, используя современный метод укладки асфальта. Ремонтные работы велись в течение трёх месяцев. Всего удалось обновить 53 километра трассы. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ремонт защитных слоёв выполнили на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и подъезд к Тюмени.

Это участки:

47 км — 55 км в Челябинской области (возле с. Канашево);.

65 км — 95 км в Курганской области (рядом с г. Щучье);.

00 км — 10 км в Курганской области, подъезд к г. Тюмень (выезд из Кургана);.

76 км — 81 км в Курганской области, подъезд к г. Тюмень.

Во время работ использовался новейший метод укладки асфальта.

— Три участка ремонтировали по новой технологии микросюрфейсинга — это технология обработки дорожного покрытия литыми эмульсионно-минеральными смесями, которые укладываются с помощью специального оборудования. Такая технология увеличивает срок службы дорожного покрытия, защищая его от износа, — отметил эксперт отдела организации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Новокрещенов. — Участок в Челябинской области обновляли стандартным образом ремонта с помощью замены верхнего слоя бетона из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Также вдоль трассы дорожники установили сигнальные столбики и нанесли разметку из термопластика.

Работы проводила строительная компания «ФОРВАРД» по заказу подведомственного Росавтодору Федерального казённого учреждения Упрдор «Южный Урал».

— Контрактом предусмотрено фрезерование, устройство выравнивающего слоя, устройство защитных слоёв из щебёночно-мастичного асфальтобетона и по технологии ЛЭМС (литых эмульсионно-минеральных смесей). Также выполнена досыпка обочин, нанесена разметка термопластиком, — рассказал главный инженер строительной компании Виктор Богуров. — Что касается технологии ЛЭМС — в её состав входит каменный заполнитель (песок, щебень, гравий); эмульсии дорожные битумные; цемент; специальные добавки, (регулирующие скорость распада эмульсии) и вода — такое покрытие безопасно как для машин, так и для природы.

Ремонт федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» продолжается. На нескольких участках в Челябинской и Курганской областях ведётся капитальный ремонт с расширением с двух до четырёх полос движения.

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