Участок трассы с 4-полосным движением открыт на южном обходе Омска
Южный обход Омска — трасса с высокой интенсивностью движения. Таким участкам Сибуправтодор уделяет особое внимание, поэтому капитальный ремонт 816-821 км федеральной трассы выполнен с опережением на год. В рамках капремонта, который осуществляла компания «Стройсервис», на участке протяжённостью почти 4,5 км дорогу расширили с двух до четырёх полос с разделением встречных потоков — это необходимо для повышения пропускной способности и безопасности движения.
Также установлено новое барьерное ограждение, линия освещения, заменены элементы инженерной инфраструктуры, обустроены надземные пешеходные переходы, дополнительно оборудованные лифтами для маломобильных граждан. В результате обеспечен высокий уровень безопасности проезда. Кроме того, установлено 6 автобусных остановок. Стоимость работ составила 575,37 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета.
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19.10.2217:38:09