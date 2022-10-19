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Дорожное строительство

Участок трассы с 4-полосным движением открыт на южном обходе Омска

 © omskportal.ru

Южный обход Омска — трасса с высокой интенсивностью движения. Таким участкам Сибуправтодор уделяет особое внимание, поэтому капитальный ремонт 816-821 км федеральной трассы выполнен с опережением на год. В рамках капремонта, который осуществляла компания «Стройсервис», на участке протяжённостью почти 4,5 км дорогу расширили с двух до четырёх полос с разделением встречных потоков — это необходимо для повышения пропускной способности и безопасности движения.

 © sib.rosavtodor.gov.ru

Также установлено новое барьерное ограждение, линия освещения, заменены элементы инженерной инфраструктуры, обустроены надземные пешеходные переходы, дополнительно оборудованные лифтами для маломобильных граждан. В результате обеспечен высокий уровень безопасности проезда. Кроме того, установлено 6 автобусных остановок. Стоимость работ составила 575,37 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета.
Источник: https://sib.rosavtodor.gov.ru/department/press-center/novosti/575831

Омск, дорога
  • Нет аватара termometrix
    19.10.2217:38:09

    Сначала надо скачать изображение с данного сайта на жесткий диск Вашего компьютера в виде файла, а затем загрузите его на сайт с помощью опции изображений.Иногда бывает, что изображения на сайте не отображаются.

    Отредактировано: termometrix~17:40 19.10.22
    #1254886
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