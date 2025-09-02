Подпишись
termometrix Дорожное строительство

Расширили до четырёх полос участок Р-254 «Иртыш»

Сегодня в Омской области состоялось открытие участка федеральной дороги Р-254 «Иртыш» протяжённостью около 10 км. 

Новый объект — первый четырёхполосный отрезок Южного обхода Омска с запада на восток в составе будущего транспортного коридора «Россия». Благодаря ему станет удобнее добираться до города.

Всего протяжённость обхода — 40 км, 20 из которых уже расширены. Проект оставшихся 20 км уже разработан и прошёл государственную экспертизу.

Капремонт выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

Источник: roads.ru

  • Нет аватара termometrix
    02.09.2510:02:01

    Раньше на сайте без проблем публиковались всевозможные фотографии, но теперь, после внесенных изменений, возникли серьезные проблемы с оформлением статей.

