Расширили до четырёх полос участок Р-254 «Иртыш»
Сегодня в Омской области состоялось открытие участка федеральной дороги Р-254 «Иртыш» протяжённостью около 10 км.
Новый объект — первый четырёхполосный отрезок Южного обхода Омска с запада на восток в составе будущего транспортного коридора «Россия». Благодаря ему станет удобнее добираться до города.
Всего протяжённость обхода — 40 км, 20 из которых уже расширены. Проект оставшихся 20 км уже разработан и прошёл государственную экспертизу.
Капремонт выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
02.09.2510:02:01