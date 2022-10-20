Ростех поставил в Тверскую область машины скорой помощи повышенной проходимости
Госкорпорация Ростех направила в Тверскую область 13 автомобилей повышенной проходимости для нужд реанимационных бригад и служб скорой помощи. Машины созданы на колесной базе «Соболь Бизнес 4×4 Prima» и «ГАЗель Next Prima». Транспорт предназначен для экстренной доставки пациентов в региональные медучреждения и оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе производства предприятий Корпорации.
В комплектации модели «Соболь Бизнес 4×4 Prima» предусмотрен изолированный салон, что позволяет безопасно перевозить инфекционных больных. Среди преимуществ «ГАЗель Next Prima» — увеличенный кузов, дающий возможность разместить внутри автомобиля широкий спектр реанимационного, инфузионного и дыхательного оборудования.
«Кареты скорой помощи, которые мы направили в Тверскую область, укомплектованы реанимационным медоборудованием, в том числе производства нашего холдинга „Швабе“. Это современный, востребованный спецтранспорт, созданный специально для регионального сегмента здравоохранения, с учетом всех его особенностей. Транспортные средства объединяет маневренность, износостойкость, повышенная проходимость и низкая по сравнению с конкурентами закупочная цена», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Ранее в этом году Ростех оснастил спецтранспортом патронажные службы Башкортостана. Республике были переданы 30 машин, оборудованных аппарелями и внутренними креплениями для инвалидных колясок. Автомобили предназначены для перевозки людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Линейка спецтранспорта, выпускаемого сегодня предприятиями Ростеха, включает кареты медицинской службы и скорой помощи классов «А», «В» и «С», школьные автобусы, машины аварийной службы, МЧС, модели для работников коммунального хозяйства и другие.
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