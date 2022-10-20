В Новосибирской области завершено строительство крупного завода по производству секционных ворот
Завершено строительство и выдано заключение о соответствии многофункционального производственно-логистического комплекса — производственного предприятия, специализирующегося на изготовлении секционных ворот, въездных ворот, роллетных систем.
Застройщик ООО «Алютех-Новосибирск» завершил строительство завода общей площадью более 19 тыс. кв. м, что позволяет запустить на территории Российской Федерации производственные мощности для выпуска продукции, ориентированной на российский рынок.
Завод в районе п. Красномайский будет в значительной степени автономным и сможет обеспечивать: производство, управление персоналом, организацию работ, обеспечение сырьем и материалами по договору с субподрядчиками, упаковку и отправку готовой продукции.
Источник: https://gsn.nso.ru/news/652
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