Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Новосибирской области завершено строительство крупного завода по производству секционных ворот

 © gsn.nso.ru

Завершено строительство и выдано заключение о соответствии многофункционального производственно-логистического комплекса — производственного предприятия, специализирующегося на изготовлении секционных ворот, въездных ворот, роллетных систем.

Застройщик ООО «Алютех-Новосибирск» завершил строительство завода общей площадью более 19 тыс. кв. м, что позволяет запустить на территории Российской Федерации производственные мощности для выпуска продукции, ориентированной на российский рынок.

Завод в районе п. Красномайский будет в значительной степени автономным и сможет обеспечивать: производство, управление персоналом, организацию работ, обеспечение сырьем и материалами по договору с субподрядчиками, упаковку и отправку готовой продукции.

 © gsn.nso.ru
Источник: https://gsn.nso.ru/news/652

Новосибирская область, Новосибирск, новое производство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,