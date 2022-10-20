Ростех увеличил выпуск конструкционных материалов для аэрокосмической отрасли

© rostec.ru

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех более чем в два раза нарастило производство полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых силовых сотовых заполнителей, полностью закрыв потребности российской авиакосмической отрасли. Мощности предприятия позволяют производить в год до 600 кубических метров конструкционных материалов, которые применяются при создании перспективных двигателей ПД-8 и ПД-14, истребителей пятого поколения Су-57 и космического корабля «Орел».

Выбор материала для сотовых заполнителей индивидуален для каждой конструкции и зависит от технического задания. Так, силовые сотовые заполнители из алюминиевой фольги могут выдерживать большие нагрузки, а потому их используют в конструкции боевых самолетов, в том числе истребителей Су-57, производстве комплектующих ракет-носителей «Протон-М», «Ангара».

Полимерные заполнители легче, но менее устойчивы к нагрузкам. Чаще всего их применяют во внутренних интерьерах. Это может быть железнодорожный вагон, салон пассажирского самолета или внутреннее пространство отсеков космического корабля «Орел». Стеклопластиковые заполнители выдерживают температуру до 300 градусов, обладают высокой прочностью, радиопрозрачностью, стойкостью к воздействию агрессивной среды. Их применяют в производстве радиопрозрачных укрытий антенн радиолокационных станций наземного и морского базирования, комплектующих для авиадвигателей, в том числе ПД-8 и ПД-14.

«Для устойчивого развития авиации и космонавтики необходимы сотовые заполнители всех типов. Уход иностранных поставщиков создавал угрозу дефицита таких конструкционных материалов в России. Поэтому их импортозамещение и выпуск в достаточном количестве стали для нас приоритетной задачей. Чтобы решить эту проблему, на ОНПП „Технология“ проведена модернизация и расширено производство. Сейчас его мощности позволяют выпускать до 600 кубометров конструкционных материалов в год — это в разы больше, чем производилось ранее», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Решая задачи импортозамещения, ОНПП «Технология» освоило выпуск алюминиевых сотовых заполнителей различного номинала. На сегодняшний день производимые Ростехом конструкционные материалы полностью закрывают потребности отечественной аэрокосмической отрасли.