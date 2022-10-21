В Мордовии наладили выпуск цистерн из алюминия

© cdnstatic.rg.ru

АО «Рузхиммаш» (входит в компанию «РМ Рейл») начало производство новых моделей подвижного состава из алюминиевого сплава — цистерн для перевозки концентрированной азотной кислоты и сжиженного природного газа (СПГ)

— За текущий год мы разработали и изготовили три новых модели продукции из алюминиевых сплавов, — подчеркнул руководитель «РМ Рейл». — Эти решения позволяют снизить затраты на перевозку грузов и полностью отвечают запросам на обновление парка грузового подвижного состава в России.

Вагон-цистерна для концентрированной азотной кислоты модели 15-1232-05 изготовлен из алюминиевого сплава марки 1407 с высокой коррозионной стойкостью в агрессивных средах, сопоставимой с чистым алюминием, при этом превосходящего его по прочности более чем в два раза. Уменьшение толщины стенок позволило облегчить конструкцию до 21,4 тонны (- 3,6 т. в сравнении с аналогами) и увеличить грузоподъемность до 78,6 тонн (+ 3,6 т) при осевой нагрузке 25 тс. Объем котла расширен до 61, 8 куб. м, (+7 куб. м в сравнении с аналогами). Срок службы цистерны — 40 лет.

Контейнер-цистерна для перевозки и хранения сжиженного природного газа АКЦ-СПГ42,7 изготовлен из алюминиевого сплава марки 1581; аналогичного составу, из которого сделан презентованный весной текущего года хоппер-минераловоз.

Ключевые преимущества — увеличенный срок службы конструкции — 30 лет (+10 лет в сравнении с аналогами), снижение массы тары до 12,2 тонны (-15%), повышенная надежность за счет применения передовых технологий сварки. Технические решения в части фиксации внутреннего сосуда позволили увеличить его объем до 42,7 куб. м (+2,7 куб. м в сравнении с существующими стальными аналогами, производимыми на территории России).

«Рузхиммаш» является одним из крупнейших российских производителей грузового подвижного состава, а также оборудования для нефтехимической и газовой промышленности. На предприятии работают более 3,2 тыс. человек. Линейка продукции включает более 80 моделей подвижного состава. Максимальная мощность предприятия — 12 тыс. вагонов в год.

Компания «РМ Рейл» контролирует активы по производству грузовых вагонов и литья для подвижного состава в Мордовии и Хакасии.

https://www.int...-kisloty-vlasti

https://opzt.ru...-iz-aljuminija/