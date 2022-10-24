Уральский металлургический завод наращивает производство компонентов для подшипников

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ООО «Уральский металлургический завод» в сотрудничестве с ООО «Средневолжский подшипниковый завод» и Европейской подшипниковой корпорацией наращивает производство компонентов для подшипников. Объем выпуска цельнокатанных колец для подшипников за 9 месяцев 2022 г. вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Главный итог кооперации — снижение дефицита подшипников на внутреннем рынке для стратегических отраслей промышленности — это машиностроение, металлургия, литейные производства. Подшипники являются неотъемлемой частью такого оборудования, как МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовок), валковой группы прокатных станов, печь-ковшей, сушильных печей для цементных предприятий, опорно-поворотных устройств различного назначения.

В дальнейших планах завода — расширить ассортимент продукции за счёт изменения диаметра кольца. «Наша задача — в новых экономических условиях обеспечить технологическую независимость страны от импортных поставок. Работа в этом направлении уже приносит ощутимые результаты», — отметил Сергей Путов, генеральный директор УМЗ.

Для справки:

В 2002 году в результате структурной перестройки «Уралхиммаша» на базе литейного, кузнечно-прессового, модельного и механического цехов, было создано предприятие ООО «Уральский металлургический завод». В 2009 году ООО «УМЗ» вошел в Группу «Объединенные машиностроительные заводы».

Сегодня Уральский металлургический завод — производитель кузнечных заготовок для различных отраслей промышленности и обладает современными технологиями, обеспечивающими индивидуальное и мелкосерийное производство поковок. Изготовление продукции осуществляется согласно предъявляемым требованиям Заказчиков, начиная с разработки технологии и заканчивая поставкой потребителю.

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