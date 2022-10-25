Российская сборная победила на Европейской олимпиаде школьниц по информатике

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В командном зачете участницы из России набрали наибольшую общую сумму баллов.

В Турции завершилась вторая Европейская олимпиада школьниц по информатике (EGOI 2022). В ней приняли участие команды из 43 стран. Команда Российской Федерации участвовала в состязаниях дистанционно с площадки Московского физико-технического института (МФТИ). По итогам олимпиады российские девушки завоевали две золотые и две серебряные медали.

Золотых медалей были удостоены Екатерина Порай (студентка 1 курса МФТИ, Москва) и Дарья Грекова (ученица 9 класса школы № 57, Москва).

Серебряные медали получили Владислава Синицына (студентка 1 курса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва) и Екатерина Хоссейн (ученица 11 класса школы № 179, Москва).

Женская сборная команда была сформирована по решению тренерского штаба с учетом итогов летних учебно-тренировочных сборов, которые прошли в июне среди призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Руководитель команды — Елена Андреева, заведующая кафедрой информатики Специализированного учебно-научного центра (факультета) — школы-интерната имени A.H. Колмогорова Московского государственного университета имени M.B. Ломоносова. Заместитель руководителя сборной команды России — Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО.

Справочно

Европейская олимпиада школьниц по информатике (European Girls' Olympiad in Informatics) проходит с 2021 года. Первая олимпиада состоялась в городе Цюрихе (Швейцария). В ней приняли участие команды из 43 стран. По итогам олимпиады российские школьницы завоевали четыре золотые медали.

В 2022 году Европейская олимпиада школьниц по информатике проходила с 16 по 23 октября.