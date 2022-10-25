В Татарстане ввели в эксплуатацию первый участок трассы Казань — Екатеринбург
В Актанышском районе Татарстана ввели в эксплуатацию первый участок скоростной трассы М-7 «Волга» «Казань-Екатеринбург» со 1155 до 1161 км. Проезжая часть дороги протяженностью 6 километров расширена с двух до четырех полос, уточнили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
На участке также отремонтировали пересечения с второстепенными дорогами и примыкания к ним, укрепили разделительную полосу и обочины, отремонтировали четыре водопропускные трубы, устроили кюветы. Кроме того, на участке установили 17 км барьерного ограждения, новые дорожные знаки и разметку.
Выполненный капитальный ремонт дороги повысит пропускную способность участка более чем в два раза.
Скоростная трасса «Казань — Екатеринбург» станет продолжением М-12. Протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга достигнет 1,6 тыс. км. Из них 305 км пройдут по территории Татарстана.
Напомним, в РТ маршрут начнется от трассы М-12 в районе Шали далее по М-7 «Волга» до Нижнекамска, а затем — по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов с выходом через участок реконструкции трассы М-7 до границы с Башкортостаном.
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