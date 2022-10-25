Состоялся первый полёт модернизированного Су-57
ОКБ Сухого в составе ПАО «ОАК» (входит в Госкорпорацию Ростех) ведёт работу по совершенствованию Су-57. 21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полёт модернизированного самолёта пятого поколения Су-57. Самолёт пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации, Сергей Богдан. Полёт длился 56 минут и прошёл без замечаний.
На самолёте проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Также на самолёте обеспечена возможность установки двигателя второго этапа.
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