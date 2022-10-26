На Северной верфи спустили на воду траулер-процессор «Капитан Тузов»

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Это пятый из десяти траулеров, строящихся по программе инвестиционных квот для группы компаний «Норебо». Шесть судов серии будут осуществлять промысел трески, пикши и других видов водных биологических ресурсов в Северном бассейне, а четыре траулера обеспечат вылов минтая, сельди и кальмаров в Дальневосточном районе.

Траулеры имеют высокие мореходные преимущества и значительные площади рабочих пространств на борту.

Для траулеров спроектирована и изготовлена уникальная фабрика, которая максимально сократит время от вылова рыбы до выпуска готового продукта и сведет практически к нулю образующиеся отходы, превратив их в рыбную муку. Многофункциональная фабрика будет выпускать большой ассортимент рыбопродукции, включая разные виды рыбного филе и консервы из печени трески.

На судне предусматривается использование автоматизированной системы паллетирования. Она позволит не только облегчить трудозатраты экипажа и сократить время выгрузки, но и поможет предотвратить повреждение готовой продукции. Эффективность такой системы уже опробована «Норебо» на других крупнотоннажных судах.

Еще одна из особенностей траулера — повышенная энергоэффективность. Проект предусматривает перераспределение тепла, выделяемого при работе главного двигателя, на обогрев помещений, в том числе кают. Электроэнергия, выделяемая траловыми лебедками, в режиме рекуперации будет использоваться для нужд судна, что позволит экономить топливо.

Судно названо в честь капитана промысловых судов Мурманского тралового флота, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Василия Никитовича Тузова. Под его руководством экипажи траулеров неоднократно обеспечивали рекордные объемы вылова.

Напомним, что судно заложили 27 марта 2020 года. В мае 2022 года на судне завершилась подготовка главного двигателя: двигатель был успешно погружен в машинное отделение. Окончательный монтаж двигателя специалисты проведут уже после спуска «Капитана Тузова» на воду.

Характеристика траулера проекта 170701:

Длина: 81,6 м;

Ширина: 16 м;

Скорость: 15 уз;

Водоизмещение: 5500 т;

Мощность главного двигателя: 6,2 МВт;

Общая производительность: 150 т в сутки;

Производительность по замораживанию: 100 т в сутки.